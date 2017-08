MAE cu privire la atentatul din Barcelorna: Momentan nu exista indicii ca ar fi printre victime si cetateni romani

Consulatul General al Romaniei la Barcelona are in atentie incidentul produs in zona La Rambla, unde o dubita a intrat in multime omorand peste 13 persoane si ranind alte peste 20, si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru a verifica daca printre victime se inregistreaza si cetateni romani. Momentan nu exista indicii in acest sens.





De asemenea, la nivelul Ambasadei Romaniei la Madrid a fost instituita o celula de criza.





Ministerul Afacerilor Externe transmite ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34 934 181 535; +34 934 344 223, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular din Barcelona +34 661 547 853, respectiv al misiunii diplomatice din Madrid +34 649 656 032.

Consulatul General al Romaniei la Barcelona monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine legatura cu autoritatile locale, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, in functie de evolutia evenimentelor.