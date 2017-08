Judecatorul constantean care a criticat decizia Curtii Constitutionale in speta legata de OUG 13 a adus atingere onoarei magistratilor CCR - decizie a Inspectiei Judiciare

Judecatorul constantean a avertizat, in acelasi editorial, ca exista functionari publici si inalti demnitari care nu isi declara apartenenta la organizatii secrete."Cu referire la abaterea disciplinara prevazuta de articolul 99 litera a) s-a retinut ca judecatorul, prin afirmatiile acuzatoare, ofensatoare si defaimatoare a adus atingere onoarei si probitatii profesionale a judecatorilor Curtii Constitutionale a Romaniei si judecatorilor - membrii ai unor asociatii profesionale, prestigiului justitiei, precum si institutiei Curtii Constitutionale a Romaniei", se arata in raspunsul Inspectiei Judiciare, publicat de Agerpres.Inspectia Judiciara mai arata ca s-a retinut ca prin exprimarea unor teme si subiecte de ordin politic, specifice procesului legislativ, a manifestat convingeri politice incalcand prin aceasta interdictia prevazuta de articolul 9 alineatul (2) din Legea 303/2004.Inspectia Judiciara a inaintat rezultatele Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la raspunderea magistratului in cauza.Intr-un material publicat pe portalul de specialitate juridice.ro , Coada scrie ca decizia Curtii "era destul de previzibila intr-un stat in care justitia, transformata in sacul de box al politicienilor, trebuie sa incaseze cu stoicism multiplele lovituri sub centura si diferitele crosee din partea pugilistilor de tot felul, fara a putea reclama existenta unui conflict de natura constitutionala, dar care, cu aceeasi demnitate, trebuie sa isi accepte statutul de vinovat, atunci cand in exercitarea atributiilor proprii, incearca si chiar reuseste sa contribuie la salvgardarea ordinii de drept.""Ceea ce suprinde si dezamageste in motivarea deciziei Curtii Constitutionale este insa examenul de constitutionalitate al falsului conflict, care nu doar ca depaseste limitele sesizarii, dar reprezinta un derapaj de la competentele functionale conferite prin lege si Constitutie, interferand intr-un domeniu rezervat organelor judiciare, singurele in masura sa stabilileasca daca faptele de natura penala sesizate in procesul de elaborare si de adoptare a actelor normative exista, constituie infractiuni si au fost savarsite cu forma de vinovatie prevazuta de lege", mai scria pe 14 martie judecatorul constantean.In incheierea textului sau, judecatorul Ciprian Coada avertizeaza ca exista functionari publici si inalti demnitari care nu isi declara apartenenta la organizatii secrete, anuntand ca va reveni cu un nou episod: "Cât despre ampla conjuraţie împotriva statului de drept, Republica Italiană de la începutul anilor ’80 a trăit, la rândul său, o experienţă, care ne-ar putea servi ca exemplu. Dar despre aceasta, în episodul următor, poate până atunci organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale vor face, chiar ele, unele dezvăluri, iar cine are urechi să audă şi să priceapă, dar mai ales să acţioneze. În fond, ce am avea de pierdut decât aflarea adevărului? Le ofer chiar eu un punct de plecare: încălcarea de către diferiţi funcţionari publici şi înalţi demnitari ai statului a regimului incompatibilităţilor prevăzute de lege şi neconsemnarea în propriile declaraţii de interese a apartenenţei unora la unele forme de asociere, care ar putea fi asimilate organizaţiilor secrete interzise prin Constituţia României".