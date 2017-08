3 persoane care vindeau droguri in statiunea Mamaia, retinute de DIICOT

Cei trei suspecti retinuti de DIICOT sunt Liviu Todica, Razvan-Alexandru Iliescu si Beatrice Petrea."In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca la data de 16.08.2017, in jurul orei 14.00, in timp ce se afla in zona cluburilor de noapte situate in nordul statiunii Mamaia, judetul Constanta, inculpatul Todica Liviu a vandut cantitatea de 1.001 comprimate ce contineau ca substanta activa 3,4-methylenedioxymetamfetamine (MDMA), drog de mare risc, pentru care a incasat suma totala de 5.000 euro si 2.500 lei, fiind ajutat in acest sens de catre inculpatii Iliescu Razvan-Alexandru si Petrea Beatrice", arata DIICOT, intr-un comunicat.Inculpatii urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Cauza a fost instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, iar suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.