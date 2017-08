Ministerul Sanatatii a finalizat achizitia vaccinului care previne pneumoniile, septicemiile, meningitele pneumococice si otitele. Imunizarea incepe in septembrie

Ministerul Sanatatii a finalizat procesul de achizitie a vaccinului pneumococic cu 13 valente prin care vor fi prevenite boli precum pneumoniile, septicemiile, meningitele pneumococice si otitele, iar campania de imunizare va incepe in luna septembrie, arata un comunicat de presa al organului central al administratiei de stat.





In randul copiilor, bolile pneumocice pot provoca afectiuni grave sau chiar decese. Conform datelor oficiale, Romania inregistreaza cea mai ridicata rata de mortalitate infantila dintre statele membre ale Uniunii Europene, iar pneumonia - o boala prevenibila prin vaccinare - constituie principala cauza de deces la copiii cu varsta mai mica de cinci ani.





Potrivit Ministerului Sanatatii, campania de vaccinare antipneumococica este programata sa inceapa in luna septembrie, cand este prevazuta livrarea unei cantitati de peste 477.000 de doze de vaccin pneumococic.





Dozele de vaccin achizitionate acopera necesarul pentru campania de imunizare din acest an, precum si pentru primele luni din 2018. Ca si in cazul altor vaccinuri din Programul National de Vaccinare, Ministerul Sanatatii a semnat un Acord Cadru de achizitie cu producatorul, pentru o perioada de patru ani. In acest mod, vor fi preintampinate orice dificultati legate de disponibilitatea acestui vaccin in viitor.





Vaccinul pneumococic se administreaza copiilor in mod gratuit, conform schemei de vaccinare, in cabinetul medicului de familie.





Ministerul Sanatatii mai subliniaza ca vaccinul achizitionat este "sigur, eficient si de calitate".

"In mod concret, vaccinul va ajuta la protectia impotriva celor mai des intalnite 13 tulpini de pneumococ, responsabile de peste 90% din cazurile de boli pneumococice invazive in Romania. Oferind cea mai extinsa acoperire a serotipurilor pneumococice, vaccinul pneumococic conjugat cu 13 valente este cel mai utilizat vaccin pneumococic la nivel mondial. El este folosit in peste 100 de tari, printre Marea Britanie, Franta, Italia si Statele Unite", arata comunicatul Ministerul Sanatatii.





Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat, inca de acum zece ani, includerea vaccinurilor pneumococice conjugate in programele de imunizare. Aceasta recomandare a fost urmata de Romania, iar vaccinul a fost inclus in Programul National de Vaccinare in 2013. Insa, pana in 2017, nu au existat fondurile disponibile pentru introducerea efectiva a acestui vaccin in Romania.





Odata cu startul campaniei de vaccinare antipneumococica, Ministerul Sanatatii va incepe o campanie publica de informare, demers caruia i se alatura compania producatoare. Campania se va derula timp de un an si are drept obiectiv informarea corecta, completa si transparenta a parintilor, de catre profesionistii din domeniul medical, cu privire la toate aspectele vaccinarii antipneumococice.