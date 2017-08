Cum se apara CCR in procesul prin care se cere suspendarea hotararii care cenzureaza opiniile separate: ridica o exceptie de neconstitutionalitate pe care tot ea o va judeca

Redam mai jos un fragment din notele scrise depuse de Curtea Constitutionala in procesul de la Curtea de Apel in care avocata Elenina Nicut a cerut suspendarea hotararii CCR referitoare la cenzura opiniilor separate.“In cazul in care instanta de judecata va califica drept act administrativ Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr.1 din 22 iunie 2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 447 din 23 iunie 2017,a art. 2 alin. 1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 in raport cu art 1 alin. (5), art. 142 alin. (1) si art. 146 din Constitutie. (…)Prin urmare dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/ 2004 sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca hotararile ce privesc atributiile jurisdictionale ale Curtii Constitutionale sunt excluse din sfera contenciosului administrativ.”Vezi integral notele scrise depuse de CCR in proces (ultimele paragrafe din ultima pagina)Avocatul Elenina Nicut a cerut in instanta suspendarea hotararii CCR din 22 iunie, care a modificat regulamentul CCR astfel incat opiniile separate sau concurente sa poata fi cenzurate. Asa s-a intamplat cu opiniile separate formulata de judecatoarea Liviu Stanciu la doua decizii ale Curtii Constitutionalte. Opiniile separate au fost eliminate din deciziile publicate in Monitorul Oficial.Avocata Elenina Nicut a explicat, pentru site-ul Ziare.com , ca in baza legii contenciosului administrativ a formulat o asa numita plangere prealabila impotriva hotararii, adresata CCR iar imediat dupa formularea plangerii prealabile s-a adresat Curtii de Apel Bucuresti cu o cerere de suspendare a hotararii in cauza. Curtea de Apel este asteptata sa se pronunte joi daca suspenda sau nu hotararea CCR.