Mecanicul trenului implicat in accidentul soldat cu 4 morti: Femeia si copiii au iesit din padure si s-au aruncat direct in fata trenului

Femeia avusese mai multe episoade de depresie si fusese internata de cateva ori din acest motiv, relateaza Antena 3, citand membri ai familiei. De asemenea, exista informatii ca tanara era insarcinata si nu isi mai dorea inca un copil, dar familia nu ar fi fost de acord cu ea sa faca avort.Mecanicul a povestit, cu lacrimi in ochi, ca cei patru s-au aruncat in fata in trenului. Intrebat daca a apucat sa ii avertizeze, daca a claxonat, mecanicul locomotivei a raspuns: "Bineinteles ca i-am claxonat. Au iesit din padure direct in fata mea. Ce sa fac?".El a povestit ca femeia avea un copil in brate, iar pe ceilalti doi ii tinea de mana si s-au aruncat toti in fata locomotivei.Femeia de 30 de ani si cele trei fetite ale sale, cu varste de 3, 8 si 10 ani, au murit in accidentul care a avut loc intre localitatile Pasarea si Branesti.