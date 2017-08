Purtatorul de cuvant al Patriarhiei: Episcopul de Husi ar putea fi exclus din randul clerului Bisericii Ortodoxe    

"Daca episcopul de Husi nu aduce argumente convingatoare, factuale, care sa demonteze ceea ce intreaga presa si opinie publica a luat la cunostinta, adica inclusiv continutul unui film care il incrimineaza, din pacate, fara drept de apel, in acel moment lucrurile probabil ca vor atinge finalul, in sensul ca se va da o sentinta de excludere a sa din clerul Bisericii Noastre. (...) Cea mai aspra sentinta care se poate da din partea Consistoriului este, intr-adevar, caterisirea, desi termenul acesta este unul foarte restrictiv. Putem vorbi despre retragerea sa din treptele clericale. Da, in fond caterisire", a declarat Vasile Banescu.El a explicat ca "pentru prima data in Biserica Ortodoxa Romana, un ierarh este judecat de catre Sinod pentru o asemenea abatere de natura morala si disciplinara".Vasile Banescu a adaugat ca episcopul de Husi ar putea inainta o cerere de retragere din Biserica, 'simplificand foarte mult lucrurile', precizand ca acest lucru nu s-a intamplat: "Nu, nu s-a intamplat lucrul acesta. Am fi aflat cu totii daca era cazul. Are posibilitatea sa o faca in cursul zilei de astazi sau maine pe parcursul derularii sedintelor Sf. Sinod. Pana acum nu s-a intamplat acest lucru."Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a subliniat insa ca "deja este tardiv": "Spun asta pentru ca, deja, imaginea institutiei noastre a fost afectata, evident, de un asemenea caz. El a fost sfatuit sa se retraga. Personal am transmis lucrul acesta. Nu a facut-o pana acum. Mai are timp s-o faca si astazi sau maine, dar chiar daca ar face-o ancheta nu se va opri aici, pentru ca in filmul respectiv este implicata si o a doua persoana si mai stim ca exista si un caz foarte grav de santaj - inca trei clerici din Episcopia Husilor sunt in acest moment anchetati de DNA. Asadar, ancheta pentru o fapta de imoralitate va continua."El a adaugat ca "orice ierarh este in mod fundamental monah", Corneliu Barladeanu putand ramane in Biserica: "Orice ierarh este in mod fundamental monah, calugar. Acest statut evident si-l pastreaza pentru ca este si bine sa ramana in Biserica un om care da dovada de dorinta de indreptare. Episcopul de Husi nu trebuie demonizat. Nu vorbim despre asemenea lucruri in Biserica. Este un om care a gresit."Purtatorul de cuvant al Patriarhiei a mai spus ca "in acest moment episcopul de Husi este suspendat de la slujire", iar in cazul in care Sinodul va decide suspendarea lui totala din toate atributiile va fi inlocuit temporar, cel mai probabil cu ierarhul sau superior, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan.Conducerea Bisericii Ortodoxe Romane se reuneste joi si vineri intr-o sedinta care va lua in discutie cazul Episcopului de Husi, Corneliu Barladeanu, acuzat ca a intretinut raporturi homosexuale cu elevii unui seminar teologic. Este pentru prima oara in istoria recenta a Bisericii Ortodoxe cand un inalt ierarh va fi judecat pentru abateri grave de la morala.