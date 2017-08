Incident la metroul bucurestean: Fum la statia Piata Victoriei si in vagoane. Trenurile au inregistrat intarzieri

Potrivit relatarilor de pe Facebook, fumul nu provenea din statie si nici din tren, iar calatorii au coborat la Piata Victoriei.Calatorii au reprosat Metrorex lipsa comunicarii in aces caz, ei nefiind informati in legatura cu ce se intampla si cu modul in care ar trebui sa actioneze.Metrorex a explicat ulterior ca "la trecerea unui tren de metrou pe Magistrala 2, s-a produs un arc electric in zona unui izolator, cu degajare minora de fum". "Circulatia trenurilor s-a desfasurat in conditii normale. Precizam ca nu a existat in niciun moment vreun pericol de incendiu. Pasagerii au calatorit in siguranta, singurul inconvenient fiind fumul simtit de acestia pe o durata scurta de timp, in mod pasager, la trecerea punctuala prin zona respectiva. Echipele Metrorex au intervenit de urgenta pentru scoaterea fumului cu ajutorul sistemelor speciale de ventilatie", au precizat reprezentantii Metrorex.