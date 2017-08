Intarzierile si o locomotiva defecta fac ca drumul cu trenul intre Oradea si Mangalia sa dureze 22 de ore

Trenul IR 1932 a plecat miercuri la ora 19.12 din Oradea in calatoria sa de 917 km catre Mangalia, via Bucuresti. Cinci ore mai tarziu, la Teius, avea doar 12 minute intarziere, insa la Sighisoara a ajuns cu doua ore si jumatate intarziere din cauza lucrarilor care se fac de ani buni in zona.Din Brasov a plecat cu doua ore si 21 de minute intarziere, dar fiindca in zona Darste-Timis s-a stricat locomotiva, intarzierea a ajuns la patru ore. Probabil ca va recupera, insa nu are cum sa fie multe minute, asa ca trenul va ajunge la Mangalia in jurul orei 17.00, cu 22 de ore de la plecarea din Oradea. Viteza medie este de sub 45 km/h si, spre exemplu, cei 45 de km dintre Constanta si Mangalia sunt parcursi intr-o ora si 21 de minute, mult chiar si daca tinem cont ca sunt sase opriri.Trebuie spus ca foarte multe trenuri care vin dinspre Ardeal prin Sighisoara au zilnic intarzieri din cauza lucrarilor la infrastructura feroviara, uneori fiind vorba de peste 100 de minute. Defectiunile la locomotiva nu apar chiar atat de des. insa pentru cei care au ghinion sa nimereasca si intarzieri si locomotiva defecta situatia nu este deloc placuta daca ajunsi sa stai aproape o zi in tren...Timpii extrem de lungi ai unei astfel de calatorii sunt o dovada ca trenul nu este o solutie grozava pe distante lungi. Un bilet la clasa a 2 a in vagon obisnuit costa 137 de lei intre Oradea si Mangalia, la cuseta cu sase paturi este cu 30 de lei mai mult, iar la vagonul de dormit Cl I cu doua paturi in cabina pretul este de 269 lei.Cum foarte multa lume merge in aceasta perioada pe Litoral cu trenul si cum studentii au gratuitate, garniturile sunt extrem de pline.Si un alt tren a acumulat intarzieri din cauza problemelor cu locomotiva aparute la IR 1932. Este vorba despre IR 1938 care a plecat la 7.28 avea 65 de minute la Predeal.