Reactia lui Tariceanu dupa ce a fost acuzat ca ar fi intrat peste rand la muzeul din Rosia Montana: Am intrat cu grupul din care faceam parte, nu inaintea altcuiva

"Am constatat ca in spatiul public a fost propagat un filmulet in care apar la terminarea vizitei pe care am facut-o la muzeu. Pentru a oferi informatii corecte si in speranta ca nicio publicatie nu va folosi filmuletul pentru a raspandi informatii false, vreau sa fac o serie de precizari. Muzeul se viziteaza in grupuri de persoane. Numarul persoanelor este stabilit de organizatori si de reprezentantii muzeului. Astfel ca, am asteptat si noi, impreuna cu ceilalti turisti pentru ca grupul precedent sa termine vizita, inainte de a incepe turul grupului din care am facut parte. Asadar, am vizitat muzeul odata cu grupul din care faceam parte, nu inaintea altcuiva", a scris Tariceanu pe pagina sa de Facebook El a adaugat ca "Tot astazi am asteptat aproape o ora, alaturi de alte sute de turisti, pentru a vizita pestera Scarisoara. Asa este in multe locuri in tara in aceste zile, ceea ce arata si ca foarte multi romani au ales sa isi petreaca aceasta mini-vacanta in Romania, ceea ce nu poate fi decat un lucru imbucurator."Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, apare in imagini filmate miercuri de un cititor HotNews.ro in timp ce era apostrofat de mai multi vizitatori ai Muzeului Mineritului din Rosia Montana. Acestia i-au reprosat presedintelui ALDE ca ar fi intrat peste rand in muzeu. In imagini se vede cum un vizitator ii spune lui Tariceanu ca "e bataie de joc", iar presedintele Senatului spune, in replica: "Nu-mi reprosati mie, ca nu fac eu organizarea".Potrivit cititorului HotNews.ro, oamenii ar fi fost iritati de faptul ca au fost nevoiti sa astepte pana cand grupul lui Calin Popescu Tariceanu, alaturi de care se mai vede in imagini si Daniel Chitoiu, si-a terminat vizita in muzeu.Calin Popescu Tariceanu nu a raspuns la mesajul prin care reporterul HotNews.ro a cerut clarificari. Nimeni nu a raspuns la apelurile telefonice la muzeu.Reamintim ca seful Senatului a mai fost in trecut protagonistul unor episoade similare. El a fost surprins anul trecut cand a intrat peste rand pentru a-si schimba permisul de conducere. Si tot anul trecut a incurcat circulatia pe un bulevard din Bucuresti cand a oprit masina pentru a intra intr-un magazin.