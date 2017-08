Tudorel Toader: Mandatul european de arestare pe numele lui Popoviciu a fost trimis autoritatilor engleze. Decizia sa de a se preda autoritatilor londoneze trebuie privita cu prudenta

"La Ministerul Justitiei am primit informarea, mandatul european de arestare a fost trimis autoritatilor judiciare din Anglia de catre Curtea de Apel, ceea ce inseamna ca este vorba despre o punere in executare a unui mandat de arestare. Englezii vor verfica mandatul si vor decide in consecinta, ceea ce inseamna ca acum autoritatile judiciare londoneze sunt sesizate cu punerea in executare a mandatului european de arestare (n.r. - emis pe numele lui Puiu Popoviciu)", a declarat Tudorel Toader, citat de News.ro.El a precizat ca deocamdata, autoritatile judiciare nu au stabilit inca un termen de judecata in acest caz: "Inteleg ca este sub controlul bratarii electronice si ca a platit cautiunea, se va stabili termen, cand vor fi verificate exceptii, vor fi verificate incidente si formulat termen.""Imediat dupa momentul in care Puiu Popoviciu s-a predat autoritatilor judiciare londoneze am avut mai multe interventii telefonice si spuneam sa privim cu prudenta actul lui Puiu Popoviciu de a se pune la dispozitia autoritatilor judiciare londoneze si sa vedem care este scopul acelui fapt. Pentru ca, daca scopul ar fi fost acela de a fi predat autoritatilor judiciare romane, sigur, putea sa urce in avion sa vina acasa, sigur, putea sa mearga la ambasada sa spuna: ma pun la dispozitia autoritatilor judiciare, intru sub puterea mandatului de arestare", a mai spus ministrul Justitiei, potrivit Agerpres.Omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul Ferma Baneasa, s-a predat luni politiei londoneze, fiind retinut. Ulterior, el a fost pus in libertate in schimbul unei cautiuni de 200.000 de lire sterline, fiind obligat sa poarte o bratara electronica de supraveghere.De asemenea, el este obligat sa se prezinte de trei ori pe saptamana la sectia de politie din Londra.Curtea de Apel Bucuresti si Ministerul Justitiei sunt institutiile abilitate sa se ocupe de extradarea sa.Puiu Popoviciu a fost dat in urmarire internationala dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis solicitarea politistilor cu privire la eliberarea unui mandat european de arestare pe numele sau. Politia Capitalei a primit, in seara condamnarii omului de afaceri, mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea, iar la adresa acestuia din Bucuresti s-a prezentat o echipa de la Biroul Urmariri al Politiei, pentru a-l ridica si a-l duce la penitenciar. Dupa ce nu a fost gasit la locuinta din centrul Capitalei, omul de afaceri a fost dat initial in urmarire nationala.