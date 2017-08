Cerere a procurorului Mihaela Iorga de suspendare a deciziei de revocare din DNA, judecata astazi

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti judeca, joi, solicitarea procurorului Mihaela Moraru Iorga de suspendare a ordinului de revocare din Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Mihaela Moraru Iorga, revocata din DNA de catre Laura Coduta Kovesi, a atacat dispozitia acesteia la Sectia Contencios Administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, cerand suspendarea acelui ordin. Contestatia procurorului Iorga are termen de judecata joi, potrivit news.ro.In 5 iulie, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a semnat revocarea procurorilor Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga de la DNA, dupa ce au fost audiati in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, iar aceasta a avizat revocarea, conform solicitarii adresate de catre sefa DNA. Lui Moraru Iorga i s-a reprosat ca nu a inregistrat un denunt conform procedurilor legale, iar lui Doru Tulus ca a solutionat dosare in care era implicata o persoana cu care avea "raporturi civile", ceea ce i-ar fi afectat impartialitatea.Ulterior, procurorii DNA Mihaela Iorga, Doru Tulus si Marin Nicolae au sesizat Inspectia Judiciara, acuzand ca procurorul sef al DNA se implica in ancheta privind inregistrarea unei sedinte a DNA, facand presiuni asupra procurorilor si solicitand teste cu detectorul de minciuni. De asemenea, cei trei procurori au trimis un memoriu CSM, in care arata ca testarea poligraf a unui magistrat poate deschide calea catre vulnerabilizarea procurorilor.Procurorul Mihaela Moraru Iorga declara ca tensiunea dintre ea si procurorul sef a parut din cauza faptului ca a refuzat sa dea curs unor solicitari, dand exemplu un dosar in care Kovesi a cerut ca Elena Udrea sa fie retinuta, insa ea a impus masura controlului judicar. "Sincer, nici eu nu am inteles exact ce imi reproseaza doamna procuror sef. (...) Va pot da un exemplu - Elena Udrea. Mi-a dat Parlamentul aviz doar pentru retinere, nu si pentru arestare si am iesit si am spus ca atat timp cat nu avem aviz pentru arestare, nu se impune retinerea, ar fi insemnat sa facem un circ mediatic.Am luat masura controlului judiciar pe cautiune si cred ca a fost masura corecta", declarat Moraru Iorga. Intrebata daca Kovesi i-a cerut acest lucru direct, procurorul a spus ca sefa DNA nu cerea niciodata in mod direct, ci "intervenea prin procurorul sef adjunct". Ea a mai vorbit despre un caz in care "presiunea" a fost de prelungire a masurii de arest preventiv, desi acest lucru nu se impunea.Moraru Iorga anunta inca de atunci ca va contesta deczia de revocare, spunand ca nu tine neaparat sa iasa la pensie procuror, dar ca a facut un demers pe care l-a considerat "legitim si corect". "Este calea legala pe care trebuie sa o urmam", afirma ea. Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, declara, despre procurorii Mihaela Moraru si Doru Tulus, ca a dispus din luna martie o serie de verificari ale dosarelor repartizate celor doi magistrati si ca in urma acestor controale a reiesit ca cei doi trebuie revocati din functii."Din verificarile facute, am constatat ca au fost incalcate anumite norme care impuneau revocarea celor doi procurori din fruntea DNA. Eu am dispus niste controale in care au fost implicati cei doi procurori inca din martie si inregistrarea din sedinta a fost facuta la sfarsitul lunii martie. Procedura controlului, a dosarelor pe care el le are in lucru, nu se termina intr-o zi sau doua. Mai ales cand e vorba de un procuror cu 100 de dosare, ca dna procuror", spunea Kovesi intr-un interviu.