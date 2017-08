Sotul viceprim-ministerei Sevil Shhaideh, Akram, fost angajat al administratiei Bashar al-Assad, este consilier la Ministerul Agriculturii din Romania

Informatia a fost confirmata de secretarul de stat de la Agricultura Daniel Botanoiu, la cabinetul caruia Akram Shhaideh este consilier."Akram Shhaideh, cel care detine functia de director al cabinetului propriu din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a fost ales de mine pentru a-mi fi colaborator deoarece are o experienta importanta in deschiderea pietelor pentru exportul ovinelor. Domnul Shhaideh cunoaste bine realitatile agriculturii romanesti lucrand, de asemenea, pe acest segment intre anii 2013-2014, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Tin sa precizez faptul ca alegerea colaboratorilor imi apartine intru totul si am convingerea ca decizia pe care am luat-o va ajuta Ministerul Agriculturii la indeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul Programului de Guvernare" - a precizat miercuri Botanoiu, intr-o precizare oficiala transmisa prin Biroul de presa al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Ministerul spune ca a dat aceste precizari ca urmare a unor informatii aparute in presa in legatura cu pozitia sotului lui Sevil Shhaideh in aparatu guvernamental romanesc.Reamintim ca in decembrie 2016, PSD a propus-o pe social-democrata Sevil Shhaideh pentru functiade prim-ministru al Romaniei. Atunci, site-ul de investigatii Rise Project a scris despre pozitiile pe care l-a detinut sotul ei, Akram Shhaideh, in aparatul guvernamental sirian: "Primul sau loc de munca a fost ca sef de departament in cadrul Ministerului Agriculturii de la Damasc, in 1988. Shhaideh si-a continuat cariera in aceeasi institutie pana in 2010, tot pe functii de conducere".In plus, sotul premierului propus in 2016 de PSD, "sirianul Akram Shhaideh, si-a exprimat in repetate randuri sustinerea pentru regimul Bashar al-Assad, acuzat de crime de razboi in conflictul civil izbucnit la Damasc in martie 2011" - a mai aratat Rise Project.In cele din urma, presedintele Klaus Iohannis a respins nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru functia de prim-minisru al Romaniei.