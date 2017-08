Florian Coldea, conferentiar la Academia Nationala de Informatii

"Domnul Florian Coldea a castigat prin concurs, in mod transparent si in conformitate cu toate legile si regulamentele in vigoare, titlul didactic de conferentiar", a informat miercuri Biroul de presa al ANIMV, potrivit Agerpres.Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat pentru Agerpres ca dosarul cu care fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea a participat la concursul pentru postul de conferentiar la Academia Nationala de Informatii a fost unul "foarte bun", acesta avand si o experienta didactica de mai multi ani."Dosarul a fost foarte bun, iar Florian Coldea are o experienta didactica de ani buni. A predat multi ani la Academia Nationala de Informatii avand calitatea de lector si cadru didactic asociat. Nu vad care este subiectul exceptional in discutie pentru ca domnia sa a participat la un concurs conform metodologiei afisate de universitate, dosarul este foarte bun. Mai mult, dincolo de evaluatori, in cadrul dosarului domnia sa a prezentat o serie de recomandari inclusiv de la profesori straini", a spus Pricopie, care a fost membru al comisiei de concurs.El a adaugat ca, din punctul sau de vedere, concursul s-a desfasurat conform legii si procedurilor."Din punctul meu de vedere, totul s-a desfasurat conform legii si procedurilor. Nu vad nimic exceptional in faptul ca o persoana care are experienta de peste 20 de ani in domeniu si activitate didactica a participat la un concurs de conferentiar in universitatea in care preda deja de ani buni", a explicat rectorul SNSPA.In luna ianuarie, Serviciul Roman de Informatii anunta ca directorul SRI, Eduard Hellvig, a solicitat presedintelui Klaus Iohannis trecerea in rezerva a generalului Florian Coldea, dupa ce acesta a cerut eliberarea din functie.SRI preciza ca motivele pentru care Coldea a facut acest gest "tin de demnitatea si onoarea militara si de riscul afectarii grave a institutiei".Ulterior, presedintele Iohannis a anuntat ca a semnat decretele privind eliberarea din functie a generalului Coldea si trecerea sa in rezerva.