VIDEO Tariceanu, apostrofat de vizitatorii Muzeului de la Rosia Montana, care il acuza ca ar fi intrat peste rand

In imagini se vede cum un vizitator ii spune lui Tariceanu ca "e bataie de joc", iar presedintele Senatului spune, in replica: "Nu-mi reprosati mie, ca nu fac eu organizarea".Potrivit cititorului HotNews.ro, oamenii ar fi fost iritati de faptul ca au fost nevoiti sa astepte pana cand grupul lui Calin Popescu Tariceanu, alaturi de care se mai vede in imagini si Daniel Chitoiu, si-a terminat vizita in muzeu.Calin Popescu Tariceanu nu a raspuns la mesajul prin care reporterul HotNews.ro a cerut clarificari. Nimeni nu a raspuns la apelurile telefonice la muzeu. Vom actualiza stirea in momentul in care cei implicati vor furniza clarificari.Imaginile VIDEO filmate de un cititor:Reamintim ca seful Senatului a mai fost in trecut protagonistul unor episoade similare. El a fost surprins anul trecut cand a intrat peste rand pentru a-si schimba permisul de conducere. Si tot anul trecut a incurcat circulatia pe un bulevard din Bucuresti cand a oprit masina pentru a intra intr-un magazin.