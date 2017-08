Augustin Lazar ii raspunde lui Tudorel Toader: Parchetul nu poate da curs solicitarii Comisiei de ancheta privind alegerile din 2009. Legal, nu se pot transmite copii ale dosarelor penale catre o comisie parlamentara sau alta institutie extrajudiciara

Ministerul Public a difuzat un comunicat ca urmare a "solicitarilor mass-media de a se comunica un punct de vedere referitor la declaratiile facute in cursul zilei de astazi, 16 august 2017, de catre domnul Tudorel Toader, ministrul Justitiei"."Am discutat cu dl procuror general, am sesizat Inspectia Judiciara. Sesizarea redactata deja este inregistrata la Inspectia Judiciara. Am in vedere faptul ca procurorul general s-a adresat plenului CSM cu intrebarea daca trebuie sau nu sa trimita respectivele documente la comisia parlamentara. Va spuneam si va repet: sunt convins ca procurorul general stie sau ar trebui sa stie atributiunile de serviciu si CSM nu este cel care ii spune unui procuror, simplu sau general, ce si cum trebuie sa-si indeplineasca atributiunile de serviciu", a declarat Toader.Ministerul Public informeaza astfel ca Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), a avut in cursul zilei o discutie telefonica cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, iar in cadrul discutiei i-a comunicat acestuia "punctul de vedere al PICCJ referitor la solicitarea Comisiei parlamentare de ancheta a unor aspecte privind alegerile electorale din 2009 de a transmite copii dupa actele de urmarire penala efectuate intr-un dosar solutionat de catre Sectia de urmarire penala si criminalistica"."In acest sens, domnul Augustin Lazar a reiterat opinia exprimata de catre PICCJ si transmisa Comisiei in data de 14 iulie 2017, potrivit careia nu se poate da curs solicitarii, intrucat nu exista dispozitii legale care sa permita transmiterea unor fotocopii ale dosarelor penale catre o comisie parlamentara sau, in general, catre o alta institutie extrajudiciara", se arata in comunicatul Parchetului General.Ministerul Public tine sa sublinieze totodata ca "hotararea de a nu da curs solicitarii Comisiei este expresia unui proces decizional bine fundamentat, riguros si etapizat, avand la baza studiile realizate la nivelul PICCJ si nicidecum o decizie arbitrara".