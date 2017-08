Ministerul Afacerilor Europene a lansat linia telefonica Telverde-Solvit, la care romanii pot reclama incalcarea drepturilor lor ca cetateni UE

Potrivit unui comunicat remis redactiei de Ministerul Afacerilor Europene, Victor Negrescu "a anuntat in cadrul Comitetului de coordonare a Sistemului national de gestionare a afacerilor europene lansarea, incepand cu 16 august 2017, a serviciului telefonic gratuit TELVERDE-SOLVIT, un instrument menit sa solutioneze, pe cale informala si cu celeritate, problemele generate de aplicarea necorespunzatoare a legislatiei europene privind piata interna"."Democratizarea accesului la informatiile de interes public, pe teme europene, reprezinta o componenta prioritara a mandatului meu. Prin lansarea acestei linii telefonice gratuite, ne dorim sa aratam ca cetatenii romani sunt protejati si ca reactionam atunci cand exista orice semnal ca ei sunt tratati incorect. TELVERDE-SOLVIT vine in intampinarea persoanelor fizice si juridice ale caror drepturi dobandite prin calitatea de cetatean al Uniunii Europene au fost incalcate intr-un alt Stat Membru", a declarat ministrul Victor Negrescu, citat in comunicat.Numarul 0800 672 507 poate fi apelat, gratuit, din orice retea de telefonie fixa sau mobila, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 - 16:00.Potrivit sursei citate, serviciul SOLVIT indeplineste rolul de intermediar si se ocupa de problemele transfrontaliere intre o intreprindere sau un cetatean, pe de o parte, si o autoritate publica, pe de alta, acolo unde exista posibilitatea ca legislatia comunitara sa fi fost aplicata in mod necorespunzator.Termenul de solutionare a cererilor in cadrul SOLVIT este de zece saptamani, iar serviciul este gratuit."SOLVIT le reaminteste autoritatilor in cauza care sunt drepturile incalcate si colaboreaza cu acestea pentru a rezolva problema. In sfera de competente SOLVIT intra recunoasterea calificarilor profesionale si a diplomelor in alte State Membre, calcularea pensiilor si a indemnizatiilor de somaj, inmatricularea autovehiculelor si permisele de conducere, obtinerea permiselor de sedere, accesul la educatie sau circulatia capitalurilor si rambursarile de TVA", a explicat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.SOLVIT reprezinta un mecanism creat si coordonat de Comisia Europeana in domeniul pietei interne, care functioneaza pe baza cooperarii dintre cele 31 de centre constituite in cadrul administratiilor publice ale Statelor Membre ale Uniunii Europene si ale celorlalte trei state apartinand Spatiului Economic European (Norvegia, Islanda si Liechtenstein). Aceste centre formeaza reteaua SOLVIT si sunt conectate prin intermediul unei baze de date online, aflata sub coordonarea si supravegherea Comisiei Europene.Fiecare plangere este gestionata de doua centre SOLVIT: cel de origine (centrul SOLVIT fie din Statul Membru de cetatenie sau de stabilire, fie din Statul Membru care detine o legatura administrativa cat mai stransa cu petentul) si cel responsabil (centrul SOLVIT din Statul Membru in care se afla autoritatea publica care a incalcat legislatia UE). Pe de alta parte, SOLVIT nu poate rezolva litigii intre doua firme sau problemele intampinate in calitate de consumator, dar nici nu gestioneaza plangeri la adresa institutiilor Uniunii Europene.In 2016, SOLVIT s-a ocupat, la nivelul Uniunii Europene, de 2.414 cazuri. Centrele sale au lucrat in medie 59 de zile pentru gestionarea unui caz si au solutionat 89% din petitii.Pentru mai multe informatii despre reteaua SOLVIT, puteti accesa pagina dedicata SOLVIT de pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe sau sa consultati site-ul oficial al Comisiei Europene