VIDEO Doua surori au fost salvate de la inec la Eforie Nord, dupa ce oamenii de pe plaja au format un lant uman pentru a le scoate din apa

Potrivit salvamarilor, un barbat era miercuri la plaja cu cele doua fete ale sale, iar la un moment dat au intrat in apa si din cauza valurilor mari tinerele nu mai puteau sa iasa. Tatal fetelor a reusit sa ajunga la tarm si a cerut ajutorul oamenilor aflati pe plaja si al salvamarilor.Zeci de oameni au format un lant uman si au intrat in apa pentru a le salva pe cele doua fete, iar impreuna cu salvamarii au reusit sa le aduca la tarm.Cadrele medicale le-au acordat ingrijiri medicale, spunand ca fetele, in varsta de 15 si 16 ani, erau foarte speriate de experienta prin care au trecut.Salvamarii au arborat, miercuri, la Eforie Nord, steagul rosu, care interzice inotul din cauza valurilor mari si a curentilor puternici. De altfel, in prima parte a zilei de miercuri, pe litoral vremea a fost innorata si a batut vantul.