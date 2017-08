Interlopul Fane Caran, trimis in judecata. Gruparea lui ar fi cerut bani de la persoane cu probleme penale pentru denunturi la DIICOT, in scopul unor pedepse mai mici

In acelasi dosar au fost trimisi in judecata mai multi membri ai gruparii conduse de Stefan Raducan, respectiv Lucia Musat; Aurel Anton Ilie, zis "Toni"; Vasile Daniel, zis "Banat"; Stefan Vasile Dumitru; Marin Moderatu, zis "Marin Tomboaca"; Laurentiu Vladu; Radu Paul Serban Ciocoiu; Ramona Constantin; Cornel Sanda, zis "Comitet". Infractiunile retinute in sarcina acestora sunt de constituire a unui grup infractional organizat, cumparare si trafic de influenta, detinere de droguri, nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Potrivit unui comunicat al DIICOT, la data de 21 decembrie 2016, Stefan Raducan, inchis la Penitenciarul Rahova, a depus un denunt cu privire la posibile activitati infractionale desfasurate in sfera traficului de persoane de catre un alt detinut aflat la acelasi penitenciar, trimis in judecata pentru trafic de droguri.Prin formularea denuntului, Stefan Raducan a urmarit obtinerea de avantaje in ceea ce priveste conditiile de detentie din penitenciar, dar si sa "pozeze" intr-o persoana apropiata procurorilor, fapt ce-i oferea posibilitatea sa pretinda ca are influenta asupra organelor judiciare cu care intra in contact, releva sursa citata.In demersul sau, Stefan Raducan a atras-o pe Lucia Musat, o apropiata a gruparii "Carani", care colaborase in mai multe dosare instrumentate de DIICOT pe linia traficului de droguri.La indicatiile lui Stefan Raducan, ceilalti membri ai gruparii contactau persoane cercetate penal si le promiteau ca le vor ajuta sa obtina pedepse mai mici, in urma depunerii unor denunturi la DIICOT. In schimbul acestui "ajutor", membrii gruparii cereau diverse sume de bani, dar si obiecte de valoare, printre care si un ceas de aur in valoare de 5.000 de euro.