Liviu Pop nu a gasit nicio neregula in angajarea fiului lui Tudorel Toader la la Universitatea Cuza din Iasi

Comunicatul integral transmis de Ministerul Educatiei:

Candidatul inscris pentru ocuparea postului de Asistent universitar, pozitia 71, scos la concurs de Facultatea de Drept in semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017, a indeplinit atat cerintele generale, cat si cele specifice;

Candidatului i se aplica conditia de detinere a titlului de doctor in domeniul specific postului, prevazuta de articolul 8 din metodologie, postul nefiind unul interdisciplinar. Candidatul detine titlul de doctor in domeniul de doctorat "Drept";

Candidatul s-a inscris la concurs in interiorul calendarului de inscriere si indeplinea conditiile de inscriere pentru ambele variante ale articolului 8 din metodologie (atat cea din 2014, cat si cea din 2017).

Amintim ca presa ieseana a relatat saptamana trecuta ca Senatul Universitatii Al. I. Cuza a schimbat metodologia de angajare cu o luna inainte sa fie scos la concurs un post pentru care singurul concurent a fost Ionut Alexandru Toader, fiul actualului ministru al Justitiei, cel care s-a suspendat din functia de rector cand a intrat in Guvern.Potrivit sursei citate, Senatul Universitatii a modificat exact paragraful care il impiedica sa participe la examen. Toader jr. este doctor in Drept Penal, dar pentru a ocupa functia trebuia sa detina doctoratul in Drept Civil.Ionut Alexandru Toader este notar si cadru universitar la Universitatea Petre Andrei din Iasi. Acesta nu avea voie sa se angajeze la Universitatea Cuza deoarece tatal sau era rector, iar regulamentul institutiei interzice angajarea rudelor.Tudorel Toader s-a suspendat din functie, in momentul in care a ajuns ministru al Justitiei.In urma informatiilor aparute in presa, Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca va verifica "aspectele de legalitate" privind organizarea concursului de angajare.Intr-un comunicat difuzat miercuri, ministerul condus de Liviu Pop a anuntat ca, in urma verificarilor efectuate, "MEN considera ca acest concurs a fost organizat si s-a desfasurat cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare"."Concluziile verificarilor efectuate de Ministerul Educatiei Nationale in legatura cu aspectele de legalitate privind organizarea unui concurs la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi:Urmare a informatiilor aparute recent in spatiul public cu privire la organizarea si desfasurarea unui concurs in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, in semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, in vederea ocuparii pe perioada determinata a postului de Asistent universitar, pozitia 71, disciplina Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ministerul Educatiei Nationale a solicitat universitatii in cauza sa transmita detalii si documente in acest sens.Dupa analiza punctului de vedere si a documentelor comunicate de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, reies urmatoarele aspecte:Prin Hotararea Senatului nr. 6 din data de 27.03.2014, a fost adoptata Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare pe perioada determinata in Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Conform articolului 8 al acestui document, pentru postul de asistent universitar erau aplicabile urmatoarele conditii : "(a) detinerea titlului de doctor in domeniul postului sau statutul de student doctorand ; (b) indeplinirea standardelor Universitatii, pe domenii (...)"In data de 30.03.2017, prin Hotararea Senatului nr. 6, articolul 8 din Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare pe perioada determinata in Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi se modifica in sensul in care pentru postul de asistent universitar se aplica urmatoarele conditii: "(a) detinerea titlului de doctor in domeniul specific postului sau in domenii conexe in cazul posturilor interdisciplinare, daca contributiile stiintifice sunt in concordanta cu descrierea postului si domeniul stiintific pentru care candideaza sau statutul de student doctorand ; (b) indeplinirea standardelor Universitatii, pe domenii (...)"Postul de Asistent universitar, pozitia 71, disciplina Drept civil. Partea generala. Persoanele (perioada determinata), scos la concurs de Facultatea de Drept, nu este unul interdisciplinar, acesta incadrandu-se, conform Nomenclatorului domeniilor si specializarilor/programelor de studii universitare pentru anul 2016-2017, in domeniul unic de studii universitare de doctorat/master: Drept.Candidatul pentru acest post s-a inscris in cadrul perioadei de inscriere prevazute de calendarul universitatii. Indeplinirea conditiilor de legalitate privind inscrierea a fost certificata prin emiterea avizului de legalitate, comunicat in termen.In acest context, in baza principiilor statuate de lege cu privire la autonomia si responsabilitatea universitatilor, Ministerul Educatiei Nationale apreciaza urmatoarele:Prin urmare, Ministerul Educatiei Nationale considera ca acest concurs a fost organizat si s-a desfasurat cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare."