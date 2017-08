Cererea de eliberare conditionata a lui Victor Becali, respinsa de Tribunalul Ilfov

Initial, pe 30 iunie, Victor Becali a primit o decizie favorabila din partea Judecatoriei Sectorului 4, insa procurorii DNA au facut contestatie, admisa miercuri de Tribunalul Ilfov.Tribunalul a stabilit ca Victor Becali poate face o noua cerere de eliberare conditionata in noiembrie 2017.Victor Becali a fost condamnat definitiv in martie 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul transferurilor, alaturi de alti sapte reprezentanti ai fotbalului romanesc. In prezent, doar Victor Becali si Cristian Borcea se mai afla in detentie, restul fiind eliberati conditionat.