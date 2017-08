Biserica Ortodoxa incepe joi sedinta decisiva pentru soarta Episcopului Corneliu Barladeanu, acuzat ca a intretinut raporturi homosexuale. Scenariile posibile

Sfantul Sinod, conducerea Bisericii Ortodoxe Romane, va decide joi metodologia necesara analizarii cazului lui Corneliu Barladeanu. Vineri, episcopul de Husi, in prezent suspendat, va avea in premiera o intalnire cu membrii Sinodului, in care isi va pleda cauza. Judecata propriu-zisa va avea loc ulterior.Reamintim ca in presa au aparut imagini video in care o persoana care seamana izbitor cu Corneliu Barladeanu intretine raporturi sexuale cu un alt barbat. Episcopul de Husi respinge veridicitatea imaginilor.Doua scenarii sunt posibile in cazul care a zdruncinat imaginea Bisericii Ortodoxe, potrivit unor surse apropiate situatiei. Primul, care ar insemna si rezolvarea rapida a problemei, ar fi ca episcopul de Husi sa isi recunoasca faptele si sa ceara iesirea din Biserica.Al doilea scenariu este ca Barladeanu sa continue sa-si sustina nevinovatia, in ciuda probelor video considerate concludente de cei care le-au vazut. In acest scenariu, Biserica Ortodoxa va infiinta un organism nou, dedicat special abaterilor savarsite de inaltii ierarhi, si acest organism va lua o decizie in urma audierii tuturor partilor. E de asteptat ca decizia sa fie una rapida.Reamintim ca, urmare solicitarii Inaltpreasfintitului Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, de convocare a Sinodului Permanent "in vederea cercetarii presupuselor abateri de natura morala de care este acuzat Preasfintitul Parinte Corneliu, Episcopul Husilor", Patriarhul Daniel a convocat Comisia pentru Statut si regulamente a Bisericii Ortodoxe Romane in zilele de 27 si 28 iulie 2017 si sedinta de lucru a Sinodului Permanent in zilele de 17 si 18 august 2017. Sinodul Permanent va discuta joi si vineri propunerile Comisiei pentru Statut.In ziua de joi, 17 august 2017, va fi prezentat si discutat referatul Cancelariei Sfantului Sinod privitor la propunerile Comisiei pentru Statut si regulamente referitoare la analizarea sesizarilor sau acuzatiilor aduse ierarhilor Bisericii Ortodoxe, precum si la cercetarea si judecarea acestora. Vor fi analizate, in vederea aprobarii, si unele propuneri al Cancelariei Sfantului Sinod referitoare la incetarea activitatii clericale, inclusiv a ierarhilor. In aceeasi zi, in cadrul sedintei Sfantului Sinod, vor fi desemnati membrii si supleantii Consistoriilor arhieresti care vor cerceta si judeca in prima si ultima instanta cazurile de abatere de la morala si disciplina Bisericii.In ziua de vineri, 18 august 2017, in cadrul sedintei de lucru a Sinodului Permanent, va fi discutata si situatia critica din Episcopia Husilor ca urmare a unor acuzatii aduse Preasfintitului Parinte Corneliu, precum si unor clerici din aceasta eparhie.