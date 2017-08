Directorul Centrului de Transfuzie Bucuresti: Am reusit sa refacem stocul de sange, dar donatorii sunt asteptati in continuare, pentru a nu se ajunge iar la o criza

Din cauza caniculei, numarul donatorilor a fost mai mic, stocurile de sange au scazut si au putut fi asigurate doar urgentele, motiv pentru care saptamana trecuta Primaria Capitalei a pornit campania "O picatura de sange poate salva o viata !"."In urma campaniei de saptamana trecuta, cand am transmis populatiei mesajul ca stocurile de sange au scazut, oamenii au raspuns in numar mare as putea sa spun, si le multumim pentru asta. Au venit si pe 14 august, am recoltat 190 de pungi de sange, ceea ce pentru o zi de minivacanta este foarte bine si astazi am avut un numar mare de donatori.Insa, mesajul meu este ca avem nevoie ca oamenii sa vina in fiecare zi sa doneze pentru ca pacientii au nevoie de sange in fiecare zi. Putem acoperi solicitarile, nu am avut probleme pe perioada minivacantei, am asigurat spitalele cu sange. Bine, si majoritatea medicilor au fost in vacanta si si-au amanat operatiile. (...)Ar trebui sa recoltam 350-400 de pungi de sange pe zi, dar in zilele bune recoltam 250. Saptamana trecuta, urmare a campaniei, am recoltat chiar si 300 de pungi de sange pe zi, ceea ce a fost bine. (...) Am reusit sa refacem stocul de sange, dar donatorii sunt asteptati in continuare, pentru a nu se ajunge iar la o criza", a declarat Gosa.Donatorii de sange ar putea primi in plus fata de stimulentele actuale tichete de masa de 150 de lei, a anuntat saptamana trecuta primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.