Sibiu: Un barbat a fost retinut dupa ce si-a ucis cumnatul cu un topor si a ranit un alt barbat. Victimele venisera sa-l atace cu lopeti dupa un conflict la un botez

Conform purtatorului de cuvant al institutiei, prim-procuror Ion Vestemean, din probele administrate pana la acest momen a rezultat ca, in seara de duminica spre luni, intre doi soti care participau la un botez in satul Rusciori, comuna Sura Mica, s-a iscat o cearta, din diverse motive familiale, motiv pentru care fratele femeii a intervenit, imbrancindu-se reciproc cu cumnatul sau.Conflictul dintre cei doi a fost aplanat temporar prin interventia celorlalti participanti la botez, insa, dupa terminarea petrecerii, acestia s-au reintalnit, fiind vecini.Cumnatul inculpatului, insotit de un alt barbat si de doua femei, "aflati sub influenta alcoolului", s-au deplasat la locuinta cuplului, "inarmati cu doua lopeti, cu intentia de a continua rafuiala pornita la botez", se arata in comunicat.Alergat fiind de cei doi barbati, inculpatul a intrat in curtea locuintei sale, de unde a luat un topor cu care i-a aplicat cumnatului sau o lovitura la nivelul capului, acesta decedand ulterior la Spitalul Judetean de Urgenta Sibiu.De asemenea, l-a lovit cu toporul si pe celalalt barbat, in zona spatelui, cauzandu-i acestuia leziuni ce au necesitat spitalizare.Dupa agresiune, barbatul a fugit de la fata locului cu un autovehicul, pe care l-a abandonat in comuna Cristian, a aruncat toporul la o distanta de circa zece metri de masina si s-a predat la Postul de Politie din localitate.