Urmatorul episod din Game of Thrones, facut disponibil din greseala de HBO Spania

Abonatii serviciului de video la cerere al HBO au avut acces la acest episod timp de o ora, dupa care a fost retras de pe platforma, dar nu inainte de a fi distribuit online.Episodul, care ar fi trebuit sa apara in noaptea de duminica spre luni, a fost incarcat pe mai multe site-uri, in timp ce mai multe scene din acesta sunt disponibile pe Reddit, YouTube si Instagram.Acest episod a devenit disponibil online dupa ce, luni, patru persoane suspectate de publicarea unui alt episod nelansat din "Game of Thrones" au fost arestate in India."Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" este deja cel mai piratat show din istoria televiziunii.Cel de-al patrulea episod din sezon al saptelea a fost publicat pe 4 august, cu cateva zile inainte de a fi lansat oficial la nivel mondial. Recent, un grup de hackeri a anuntat ca a furat 1,5 TB de date din serverele HBO, intre care se numara episoade din productii precum "Ballers" si "Room 104", dar si scenarii ale unor episoade din "Game of Thrones".Luni, acestia au publicat o parte din episoadele nelansate din mai multe seriale, dupa ce HBO ar fi refuzat sa plateasca o rascumparare de 7,5 milioane de dolari, potrivit Daily Mail.Arestarile care au avut loc luni au legatura cu episodul din "Game of Thrones" care a fost furat, nu cu atacul grupului de hackeri asupra serverelor HBO.