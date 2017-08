Grindeanu: Datele INS, cea mai buna dovada ca evaluarea care a dus la caderea guvernului nu a avut nicio legatura cu realitatea

"Cifrele publicate astazi de INS sunt cea mai buna dovada ca evaluarea care a dus la caderea guvernului Grindeanu nu a avut nicio legatura cu realitatea. Dar cine sa se incurce cu adevarul?", a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Economia Romaniei a crescut cu 5.8% in prima jumatate de an , potrivit estimarilor semnal transmise miercuri de Institutul National de Statistica, singurul abilitat sa faca acest tip de masuratori.Reamintim ca in primul trimestru, PIB-ul crescuse cu 5.7%, pe seama cresterii consumului populatiei, in vreme ce contributia investitiilor a ramas in teritoriu negativ.