O oferta a lui Trump pentru un cazinou din Sydney, respinsa in urma cu 30 de ani din cauza legaturilor lui cu mafia

News Corp a publicat miercuri dimineata minuta sedintei guvernului din statul australian New South Wales, ce arata ca politia a avertizat inmpotriva aprobarii ofertei din 1986-1987 a unui consortiu condus de Trump pentru construirea si operarea unui cazinou in Portul Darling.Trump, in parteneriat cu compania de constructii Kern a fost unul dintre cei patru ofertanti pentru profitabilul proiect.Guvernul din New South Wales l-a eliminat din competitie - impreuna cu alti doi ofertanti - pe 5 mai 1987.La acel moment nu au fost facute publice motivele, dar acum pot fi aflate pentru ca au trecut 30 de ani si legile permit acest lucru.Documentele obtinute de News Corp arta ca grupul Trump/Kern a fost unul dintre cele trei considerate "periculoase" de conducerea politiei."Pe scurt, Consiliul Politiei considera ca HKMS, Federal/Resorts/Sabemo si Kern/Trump sunt inacceptabile", se spune in rezumatul raportului politiei."Atlantic City ar fi un model dubios pentru Sydney si, in opinia noastra, conexiunile lui Trump cu mafia ar trebui sa duca la excluderea consortiului Kern/Trump", se spune in raportul politiei.Pe de alta parte, o analiza independenta realizata pentru guvernul local arata ca au existat si dubii in privinta viabilitatii financiare a proiectului, veniturile prognozate fiind supraestimate.