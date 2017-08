Tanarul craiovean acuzat de propaganda pro-ISIS a cerut sa fie judecat in arest la domiciliu, pentru a termina liceul

Instanta a ramas in pronuntare.Procurorul DIICOT a aratat, la instanta suprema, ca tanarul este acuzat de doua fapte destul de grave si reprezinta un pericol real, fiind arestat preventiv din 9 decembrie 2016."Consideram ca masura este in continuare necesara. A mai fost sub control judiciar si nu a respectat interdictia de a accesa internetul", a aratat procurorul de sedinta.In replica, avocatul lui Boicea a cerut sa nu i se mai mentina arestul preventiv, fiind arestat de zece luni. "A constientizat gravitatea faptelor intre timp. Nu mai exista riscul sa recidiveze. Cerem masura arestului la domiciliu. Doreste sa-si reia studiile liceale", a aratat avocatul.In ultimul cuvant, Luigi Boicea a aratat ca a avut sprijinul familiei pe toata perioada arestului si ca regreta faptele pentru care a fost trimis in judecata, dorind sa se reintegreze in societate. Instanta suprema a ramas in pronuntare pe cererea lui Boicea.La inceputul lunii mai, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe Boicea la trei ani si patru luni de inchisoare cu executare. Decizia nu a fost definitiva, fiind atacta cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Luigi Constantin Boicea, in varsta de 17 ani, se afla in arest preventiv, dupa ce, in luna decembrie 2016, procurorii si ofiterii DIICOT au descins in locuinta familiei acestuia, acuzat ca facea propaganda pe internet gruparii teroriste ISIS.Acesta a renuntat si la religia crestin-ortodoxa, frecventand o moschee din municipiul Craiova. Anchetatorii l-au acuzat pe Boicea de pregatire in vederea folosirii armelor de foc si a dispozitivelor explozive in scopul comiterii unui act de terorism.