Productia de petrol de sist va atinge un nou maxim istoric in septembrie

Cresterea este alimentata de activitatile extractive din bazinul Permian din Texas si New Mexico, unde productia a crescut constant in ultimii doi ani.Administratia pentru Informatii in Energie prognozeaza ca productia din acest bazin va urca in septembrie cu 64.000 de barili, la un nivel record de 2,6 milioane de barili pe zi.Estimarea a fost publicata in timp ce Arabia Saudita si Irakul, cei mai mari doi producatori de petrol din OPEC, au promis sa isi intareasca angajamentul de reducere a livrarilor.Productia de petrol a SUA a crescut in schimb in noua din ultimele 10 luni.Producatorii americani de petrol de sist, precum Pioneer Natural Resources si Devon Energy, au profitat de cresterea cotatiilor la aproape 50 de dolari pe baril pentru a-si contracta productia pentru anii viitori, unii furnizori convenind preturile pana in 2023, potrivit datelor obtinute de Bloomberg.