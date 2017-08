Tudorel Toader: Sunt surprins, ca sa nu spun nedumerit, ca Puiu Popoviciu a plecat din tara exact inaintea sentintei definitive

“Sunt surprins, ca sa nu spun nedumerit”, a spus Toader, acuzand faptul ca, la fel ca alte cazuri - cu rezonanta publica sau nu - omul de afaceri a putut sa plece exact inaintea deciziei definitive a instantei.El a adaugat ca va verifica daca ministerul a primit documentele din acest caz de la instanta de judecata.“Am vorbit cu conducerea directiei de specialitate, vom redacta documentele (de aducere in tara a lui Popoviciu) si le vom trimite deindata la autoritatile londoneze”, a adaugat Toader. Puiu Popoviciu, condamnat definitiv in urma cu aproape doua saptamani la sapte ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa" si retinut luni la Londra , s-a prezentat impreuna cu un avocat la Politia londoneza, care l-a citat la adresa furnizata de catre politistii romani, dupa ce acestia il localizasera pe omul de afaceri.Intrebat despre cazul Sebastian Gita, ministrul a raspuns ca “se judeca”: Autoritatile judiciare romane nu pot sa intervina in activitatea autoritatilor judiciare din Serbia”.