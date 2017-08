UPDATE Tudorel Toader va sesiza Inspectia Judiciara in privinta procurorului general, Augustin Lazar, pentru ca acesta nu furnizeaza comisiei de ancheta dosarul privind alegerile din 2009

Inspectia Judiciara sa verifice conduita pozitiva sau negativa a procurorului general, mai exact retinerea dansului de a furniza dosarul, a spus ministrul justitiei."Personal am convingerea ca procurorul general isi cunoaste atributiunile de serviciu", a afirmat Toader adaugand ca nu crede ca este cazul ca Augustin Lazar sa intrebe CSM daca sa furnizeze respectivele documente.Tudorel Toader a amintit ca miercuri dimineata are discutii cu liderii de sindicat din penitenciare si ca dupa aceasta intalnire va vorbi cu Augustin Lazar."Voi vedea ce raspunsuri furnizeaza, apoi voi sesiza Inspectia Judiciara", a spus ministrul justitiei. Comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009 a trimis Ministerului Justitiei o scrisoare in cere ii cere ministrului Toader sa sesizeze Inspectia Judiciara in legatura cu "atitudinea" procurorului general, Augustin Lazar, fata de lucrarile comisiei si sa faca o evaluare a modului in care el si-a indeplinit atributiile, a scris vineri News.ro, citand surse parlamentare.Consiliul Superior al Magistraturii considera ca nu sunt intrunite conditiile legale pentru sesizarea Curtii Constitutionale in privinta unui conflict constitutional Parlament si Parchetul General, CSM raspunzand astfel unei solicitari transmise de . Acesta a cerut CSM si o opinie privind cererea comisiei parlamentare de ancheta de a primi dosarul privind alegerile din 2009, dar Consiliul anunta luni ca nu se poate pronunta.Comisia parlamentara de ancheta a solicitat pe 11 iulie Parchetului instantei supreme dosarul deschis si clasat in urma afirmatiilor lui Dan Andronic.Pe 14 iulie, Parchetul a transmis Comisiei de ancheta ca nu poate da curs solicitarii acesteia de a-i fi transmis in copie dosarul referitor la scrutin, aducand ca argumente prevederi constitutionale, decizii ale CCR, dar si faptul ca activitatea unei comisii de ancheta parlamentara si o ancheta judiciara nu pot interfera.