Arestarea lui Beny Steinmetz are legatura cu afacerile sale imobiliare din Romania - Haaretz

Si Steinmetz si Silberstein sunt implicati in dosare de coruptie si in Romania.

Ambii sunt trimisi in judecata in dosarul retrocedarii unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, in care sunt implicati si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, Dan Andronic, Paul de Romania.



In 10 martie 2017, DNA a cerut arestarea in lipsa, pentru 30 de zile, a celor doi, Silberstein fiiind acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor, iar Steinmetz de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor. alaturi de ei, in acelasi dosar mai sunt implicati Shimon Shevez si Moshe Agavi.





Arestarea miliardarului israeilan a fost facuta pentru acuzatii printre care se numara frauda si spalare de bani intr-un dosar din Romania, au declarat politisti si alte surse.Omul de afaceriSteinmetz si consultantul politic Tal Siberstein au fost retinuti luni dimineata pentru fals, uz de fals, spalare de bani si obstructionarea justitiei.Steinmetz afirma ca intregul dosar impotriva sa are la baza declaratia falsa a unei femei neidentificate si ca ancheta care il vizeaza este un "razboi politic" finantat de miliardarul George Soros.Judecatorul care l-a audiat pe omul de afaceri au decis ca atat el, cat si Silberstein vor ramane in arest inca patru zile.