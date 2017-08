Nicusor Dan:  Eu nu m-am mai regasit in majoritatea din USR

"Nu pot sa stau intr-un organism care in campanie a spus una, in sensul ca partidul asta se adreseaza si progresistilor si traditionalistilor, ca ambele teme sunt legitime (...), dupa aceea venim sa spunem 'Noi ne adresam astora, ca am devenit un partid progresist', cam asta e ceea ce a decis majoritatea din USR. Eu nu m-am mai regasit in ea", a spus Nicusor Dan la Realitatea TV.El a afirmat ca, atunci cand a initiat formarea acestei formatiuni politice, a spus ca, daca vrea sa devina al doilea partid din tara, sa guverneze la un moment dat, acesta trebuie sa adune din societate oameni aflati pe ambele pozitii ideologice.Nicusor Dan a subliniat ca a luat decizia de a parasi partidul dintr-un principiu. "Cand am luat aceasta decizie m-am gandit la colegi, membrii din partidul asta si la publicul care ne-a votat (...), am avut criterii de respectare a ceea ce am spus (...) Cand am fondat partidul, in el au intrat si progresisti si conservatori, convinsi ca-si vor avea locul aici. In momentul in care partidul se defineste progresist, conservatorii nu prea-si mai gasesc locul (...) am plecat din partid pentru ca am spus ca nu e corect ca un partid care a spus in campania electorala un lucru sa faca alt lucru dupa aceea", a mentionat Nicusor Dan.Intrebat daca e de acord cu casatoria intre doi barbati sau doua femei, el s-a pronuntat privind parteneriatul civil."Sunt de acord cu un parteneriat civil intre oricare dintre ei (...) pe chestiunea casatoriei nu m-am pronuntat (...) Am spus ca pe parteneriat civil si eu si toata lumea din USR e de acord si ca diferenta intre cele doua opinii e pe casatorie, unde oamenii au opinii diverse si foarte puternice, eu nu mi-am exprimat-o public, consider ca si o optiune si cealalta sunt legitime. Nu as vrea sa nu castig Primaria Bucurestiului in 2020 pentru ca nu ma vor vota unii sau altii", a adaugat Nicusor Dan.