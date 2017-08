Matthew Heimbach, unul dintre organizatorii marsului rasist din Charlettosville, inspirat de Corneliu Zelea Codreanu si Iustin Parvu

Mattew Heimbach, fondatorul Partidului Traditionalist al Muncitorilor din SUA, s-a inspirat din scrierile lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul Garzii de Fier, miscare romaneasca nationalista, antisemita, de extrema-dreapta din perioada interbelica si ale staretului Iustin Parvu.Heimbach face in activitatea sa apologia unor miscari criminale care au produs milioane de victime in toata lumea. Marsul rasist din SUA a produs si el primele victime.Acesta este considerat unul dintre cei mai influenti nationalisti americani care pledeaza pentru suprematia albilor, avand conexiuni puternice cu numeroase miscari de extrema-dreapta din Europa si SUA.Intr-un interviu pentru Antena 3, Mattew Heimbach a vorbit despre modul in care acesta si-a formulat doctrina partidului pe baza ideologiei legionare, formulata in "Pentru legionari", despre lucrurile care otravesc societatea si despre violentele de la Charlettosville.Acesta a declarat ca a aflat de la un prieten din SUA despre Miscarea Legionara si ca "Pentru legionari", cartea-manifest a lui Codreanu, reprezinta o "sursa de inspiratie pentru mii de nationalisti americani".Partidul lui Heimbach a realizat tricouri cu Corneliu Zelea Codreanu, despre care declara ca sunt "foarte populare" in randul extremistilor pentru ca simte o conexiune cu "camarazii care si-au pierdut vietile".Despre Iustin Parvu, staretul de la Manastirea Petru Voda si personalitate marcanta a Miscarii Legionare, Heimbach spune ca "reprezinta o inspiratie din pricina suferintelor pe care acestea le-a trait sub regimul comunist". De asemenea, acesta declara, intr-un interviu pentru ryanphunter.wordpress , ca "daca ma pozitionez alaturi de Justin Parvu care a sprijinit legionarii, atunci trebuie sa sprijin afirmatiile lui Codreanu. Justin Parvu, pe drumul sau spre sfintenie, a sustinut legionarii".Pentru nationalistul american, lucrul care otraveste societatea cel mai puternic este reprezentat de globalizare.Legat de violentele de duminica, din Charlettosville, Virginia, in urma carora 3 persoane au murit si 35 au fost ranite, Mattew Heimbach afirma: "Comunistii ne-au atacat cu cutite, arme si spray-uri si au avut sprijinul politiei si guvernului".