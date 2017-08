Romania, in topul tarilor din UE cu mare risc de sclavie moderna

Romania se afla in Top cinci tari din Uniunea Europeana cu risc ridicat de sclavie moderna, alaturi de Grecia, Italia, Cipru si Bulgaria, potrivit Indexului Sclaviei Moderne, care se refera la cele cinci state ca fiind puncte cheie de intrare in regiune pentru migranti, care sunt extrem de vulnerabili la exploatare, relateaza independent.com.mt.





Organizatia a spus ca "prezenta acestor populatii vulnerabile de migranti in tarile primare de sosire este un factor cheie pentru cresterea volumului de sclavie in mai multe sectoare din regiune, cum ar fi agricultura, constructii si servicii".





Indexul arata ca situatia sclaviei moderne in Romania s-a deteriorat cel mai mult dintre toate tarile la nivel mondial, pierzand 56 de locuri in clasament fata de anul trecut, ajungand pana la cel de-al 66-lea, cu cel mai mare risc, iar Italia, clasata pe locul 133 in MSI, a scuzat cu 16 locuri. Potrivit raportului, au inregistrat cele mai grave incalcari din UE, inclusiv forme severe de munca fortata, precum si trafic de persoane.





Potrivit publicatiei de presa straina Quartz, Italia a preluat 85% din cei 100.000 de migranti care au sosit pe mare pana in prezent in 2017. Tinand cont de acest lucru, raportul Verisk Maplecroft precizeaza ca riscul se va agrava in Italia anul urmator.