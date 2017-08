Peste 10.000 de oameni au asistat la festivitatile de Ziua Marinei pe faleza din Constanta

Manifestarile au inceput la ora 10:00, cu sosirea presedintelui Klaus Iohannis, care a fost asteptat de catre ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, de seful Statului Major General, Nicolae Ciuca, si de seful Statului Major al Fortelor Navale, Alexandru Mirsu, urmand intonarea Imnului de stat si inaltarea celui mai mare drapel de la malul Marii Negre, pe catargul de pe faleza.Au urmat alocutiunile oficialilor prezenti si ceremonialul religios, concomitent cu depunerea de ancore de flori pe mare. Zeul Neptun a sosit din larg, in timp ce navele au pus in functiune mijloacele de semnalizare acustica, iar pe digul din Portul Tomis a avut loc un spectacol de efecte pirotehnice.In jurul orei 11.00, au inceput exercitiile demonstrative ale Fortelor Navale, care au fost deschise de elicopterul Puma Naval si de cinci parasutisti militari lansati de la inaltime, care au purtat drapelele Romaniei, NATO si UE.Au urmat parada remorcherelor multifunctionale "Voinicul", "Vanjosul" si "Vartosul" si salturile scafandrilor de la Fortele Speciale, din doua elicoptere Puma Naval si din doua ambarcatiuni rapide. Apoi, sase avioane de vanatoare au trecut pe deasupra dispozitivului de nave si au executat o simulare de atac cu bombe. Printre acestea, pentru prima data la manifestarile de Ziua Marinei au fost si doua avioane Typhoon.In cadrul ceremoniilor a avut loc si un exercitiu de cautare si atac submarin inamic, rolurile principale fiind detinute de un avion de cercetare P8 Posseidon al SUA si un elicopter Puma Naval, iar cel din urma a avut rolul de a identifica un submarin si de a lansa o geamandura reactiva hidroacustica. Momentul a inclus si lansarea unei torpile impotriva submarinului de la bordul unei corvete, iar explozia a fost marcata de o salba de bombe reactive.Cei prezenti au putut asista si la un exercitiu de respingere a desantului maritim, care a inclus zece barci de asalt ale infanteriei marine, ce s-au deplasat dinspre larg spre faleza si au executat atacul, aeronave F16 si elicoptere Puma Naval, care au simulat atacul gruparii navelor fluviale, dar si un monitor si o vedeta blindata, ce au respins atacul aviatiei inamice si asaltul.De asemenea, navele Garzii de Coasta au desfasurat un exercitiu de combatere a imigratiei ilegale pe mare, apoi a avut loc salutul cu trei elicoptere Puma Naval, simultan cu defilarea navelor si salutul final. Dupa defilarea navelor, dintr-o ambarcatiune rapida au fost lansati la apa patru scafandri de lupta, care au fost recuperati de un elicopter Puma Naval prin procedeul RIG-ROPE, iar in timpul zborului scafandrii au salutat publicul. Dupa acest moment, a avut loc trecerea aviatiei civile, simultan cu defilarea velierelor.Peste 3.000 de militari au luat parte la demonstratii.Presedintele a asistat la ceremonii pana dupa ora 12.00, cand s-au incheiat manifestarile din fata Comandamentului Flotei din Constanta. La coborarea pe faleza, presedintele a salutat mai multe persoane, dupa ce a fost strigat din multime. El a vorbit si cu o fetita si s-a fotografiat cu mai multi turisti."Ati asistat la discursul meu, care a fost un simplu si mare La multi ani", le-a spus jurnalistilor presedintele Klaus Iohannis.La manifestarile organizate pe faleza din fata Comandamentului Flotei din Constanta au asistat peste 10.000 de oameni, potrivit fortelor de ordine.Dupa ceremoniile de pe faleza, in Portul Tomis au inceput jocurile marinaresti.Evenimentele prilejuite de Ziua Marinei vor continua seara, de la ora 20.00, Muzica Militara a Fortelor Navale urmand sa sustina un concert extraordinar pe faleza Cazinoului, iar navele din dispozitiv vor aprinde pavoazul electric.Seara se va incheia cu retragerea cu torte a marinarilor militari, de la ora 22.00, pe itinerariul: Vraja Marii - Comandamentul Flotei - Piata Ovidiu - Prefectura Constanta.