7 migranti din Irak, Iran si Afganistan, prinsi cand incerau sa iasa ilegal din Romania

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat sapte persoane din Irak, Iran si Afganistan care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un loc special amenajat in podeaua platformei remorcii mijlocului de transport.Luni, in jurul orei 6:00, la P.T.F Nadlac II - Csanadpalota, un cetatean bulgar, Ivan G., in varsta de 45 de ani, s-a prezentat pentru a iesi din tara, conducand o autoutilitara inmatriculata in Bulgaria, care transporta o platforma.In urma controlului de frontiera efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au constatat ca platforma este mult prea inalta, astfel, la un control amanuntit, s-a descoperit un compartiment special amenajat, improvizat in podeaua platformei. In interior, au fost descoperiti sase adulti si un minor, a informat Politia de Frontiera.In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca cei in cauza sunt trei cetateni irakieni, trei cetateni iranieni si un cetatean afgan cu varste cuprinse intre 5 si 28 de ani.Potrivit Politiei de Frontiera, soferul nu a dorit sa faca declaratii, iar cei in cauza au spus ca intentionau sa treaca fraudulos frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen.Politistii de frontiera au intocmit persoanelor in cauza acte de urmarire penala pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar soferului bulgar pentru trafic de migranti.