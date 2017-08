Festivitatile de Ziua Marinei, la care participa cateva mii de oameni, au inceput la Constanta. La ceremonii asista si presedintele Klaus Iohannis

La ora transmiterii acestei stiri, pe faleza din fata Comandamentului Flotei din Constanta sunt deja peste 4.000 de oameni, iar organizatorii estimeaza ca peste 10.000 de persoane vor asista la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei.Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la ora 10.55, fiind asteptat de ministrul Apararii nationale, Adrian Tutuianu.Festivitatile au inceput in fata Comandamentului Flotei din Constanta, cu intonarea Imnului National, in timp ce pe catargul de pe faleza a fost ridicat cel mai mare drapel de la malul Marii Negre, iar la bordul navelor militarii au arborat pavilionul si Marele Pavoaz. Momentul este urmat de salutul solemn al celor 21 de salve de tun, care se aud din Portul Tomis. Vor urma apoi alocutiuni ale oficialilor prezenti, dupa care de la ora 10.20, va fi oficiat serviciul religios, concomitent cu depunerea de ancore de flori pe mare. Un sfert de ora mai tarziu, Zeul Neptun va sosi din larg, in timp ce navele vor pune in functiune mijloacele de semnalizare acustica, iar pe digul din Portul Tomis va avea loc un spectacol de efecte pirotehnice.Exercitiul demonstrativ al Fortelor Navale va incepe la ora 10.50 si va fi deschis de elicopterul Puma Naval si de cei cinci parasutisti militari lansati de la inaltime, care vor purta drapelele Romaniei, NATO si UE.Momentul de inceput al spectacolului va cuprinde parada remorcherelor multifunctionale "Voinicul", "Vanjosul" si "Vartosul", urmata de salturile scafandrilor de la Forte Speciale din doua elicoptere Puma Naval si doua ambarcatiuni rapide. Vor urma apoi sase avioane de vanatoare, ce vor trece pe deasupra dispozitivului de nave si vor executa atac cu bombe. Printre acestea, pentru prima data la manifestarile de Ziua Marinei, se vor numara si doua avioane Typhoon.De la ora 11.20, se va derula exercitiul de cautare si atac submarin inamic, rolurile principale fiind detinute de un avion de cercetare P8 Posseidon al SUA si un elicopter Puma Naval, iar cel din urma va identifica un submarin si va lansa o geamandura reactiva hidroacustica. Momentul include si lansarea unei torpile impotriva submarinului de la bordul unei corvete, iar explozia va fi marcata de o salba de bombe reactive.Dupa zece minute, este programat un exercitiu de respingere a desantului maritim, care va include zece barci de asalt ale infanteriei marine, ce se vor deplasa dinspre larg spre faleza si vor executa atacul, aeronave F16 si elicoptere Puma Naval, ce vor simula atacul gruparii navelor fluviale, dar si un monitor si o vedeta blindata, ce vor respinge atacul aviatiei inamice si asaltul.La ora 11.40, navele Garzii de Coasta vor desfasura un exercitiu de combatere a imigratiei ilegale pe mare, iar incepand cu ora 11.50 Fregata ¬Regele Ferdinand¬ se va deplasa de la sud spre nord, iar elicopterul Puma Naval se va apropia si va apunta la pupa fregatei, dupa care binomul fregata-elicopter va defila prin fata tribunei.La ora 12.00, va avea loc salutul cu trei elicoptere Puma Naval, simultan cu defilarea navelor si salutul final. In aceasta secventa vor mai fi implicate o corveta, o nava purtatoare de rachete, un dragor maritim, un monitor fluvial, o vedeta blindata fluviala, un remorcher multifunctional si cate o nava de la Garda de Coasta, ISU si ARSVOM.Dupa defilarea navelor, dintr-o ambarcatiune rapida se vor lansa la apa patru scafandri de lupta, care vor fi recuperati de un elicopter Puma Naval prin procedeul RIG-ROPE, iar in timpul zborului scafandrii vor saluta publicul. Dupa acest moment, la ora 12.20, va avea loc trecerea aviatiei civile, simultan cu defilarea velierelor.La ora 12.45, Muzica Militara a Fortelor Navale incheie activitatile, iar un sfert de ora mai tarziu in Portul Tomis incep jocurile marinaresti.Evenimentele prilejuite de Ziua Marinei vor continua seara, de la ora 20.00, Muzica Militara a Fortelor Navale urmand sa sustina un concert extraordinar pe faleza Cazinoului, iar navele din dispozitiv vor aprinde pavoazul electric.Seara se va incheia cu retragerea cu torte a marinarilor militari, de la ora 22.00, pe itinerariul: Vraja Marii - Comandamentul Flotei - Piata Ovidiu - Prefectura Constanta.Pe mai multe strazi aflate in zona peninsulara a Constantei a fost inchis sau restrictionat accesul autovehiculelor, autoritatile locale recomandand celor care vor sa participe la aceste evenimente sa utilizeze cu precadere mijloacele de transport in comun.Peste 250 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta in cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta, Serviciului Politiei Rutiere, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean Constanta, Garda de Coasta si Politia Locala vor asigura ordinea in zona Faleza Cazino-Portul Tomis.Marti, crestinii praznuiesc Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, care este cunoscuta si ca ocrotitoarea marinarilor.