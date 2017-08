VIDEO Noi imagini ale incidentului dintre doi politisti si un medic de la Maternitatea Giulesti: Amandoi sugeti... sunteti doua petarde, habar nu aveti cu cine vorbiti

Politistul

"Vad ca unii tot nu au inteles ca sunt usor manipulati de stiri aparute in presa. Este si cazul medicului care a fost "brutalizat" desi era pasager si "nu facuse nimic".Va rog sa va formati acum o opinie corecta.Vizionare placuta!Sper ca domnului medic i se va intocmi dosar penal pentru ultraj. De fapt nu sper, asta ar fi urmarea fireasca", a comentat Marian Godina.In inregistrare, prietena sa este auzita spunandu-le politistilor: "E baut si e foarte foarte obosit".Doctorul ii ameninta pe politisti ca vor fi concediati iar la un moment dat spune: "Amandoi sugeti... sunteti doua petarde habar nu aveti cu cine vorbiti".Iata mai jos imaginile in cauza:Medicul de la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu - 'Maternitatea Giulesti', care a fost amendat de politistii rutieri in noaptea de duminica spre luni in capitala, a fost recalcitrant si a refuzat sa se legitimeze in fata oamenilor legii, a afirmat luni chestor de politie Nicu Dragos, adjunct al directorului general al Politiei Capitalei, citat de Agerpres.Acesta a precizat ca echipajul Brigazii Rutiere, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu in trafic, a facut un semnal regulamentar de oprire a autoturismului in care se afla medicul.'La volan se afla o femeie care a prezentat documentele, solicitandu-se verificarea cu aparatul etilotest. (...) Barbatul care o insotea a coborat din autoturism, devenind recalcitrant si incercand sa impiedice efectuarea testarii, adresand injurii celor doi politisti. I s-a cerut sa se legitimeze, dar a refuzat, continuand sa profereze injurii si amenintari. Acesta emana o puternica halena alcoolica', a explicat chestorul de politie Nicu Dragos.El a precizat ca politistii au incercat sa il verifice pe barbatul recalcitrant, dar acesta s-a opus.'La momentul in care s-a ajuns la masina politiei, femeia a prezentat cartea de identitate a barbatului si au fost date doua sanctiuni contraventionale, respectiv pentru refuzul de legitimare si pentru adresarea de expresii jignitoare, in cuantum de 500 de lei. Conducerea Politiei Capitalei nu a fost informata cu privire la aceasta situatie si precizam ca au fost declansate verificari cu privire la modul in care au intervenit politistii si cu privire la modul de raportare a evenimentului din teren', a adaugat oficialul Politiei Capitalei.Chestorul de politie a aratat ca, in baza legii, orice persoana are obligatia de a prezenta documentele de identitate la solicitarea politistilor, subliniind ca Politia Capitalei incearca de fiecare data sa manifeste transparenta in intreaga sa activitate si nu tolereaza nicio abatere de la litera si spiritul legii. 'Orice persoana care incalca legea va suporta rigorile acesteia', a spus el.