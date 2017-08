UPDATE Puiu Popoviciu a fost retinut la Londra

In prezent, se deruleaza procedura legala in astfel de situatii.Politia Romana a informat Curtea de Apel Bucuresti si Ministerul Justitiei, institutii abilitate sa se ocupe de extradarea celui in cauza.Popoviciu s-a prezentat la Politia din Londra cu un avocat, dupa ce a fost citat la adresa indicata de politistii romaniPuiu Popoviciu s-a prezentat impreuna cu un avocat la Politia londoneza, care l-a citat la adresa furnizata de catre politistii romani, dupa ce acestia il localizasera pe omul de afaceri.Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, politistii romani l-au localizat la Londra pe omul de afaceri Puiu Popoviciu si au furnizat informatiile respective colegilor londonezi, care i-au trimis acestuia o citatie la adresa furnizata de catre Politia Romana.Luni dimineata, Puiu Popoviciu s-a prezentat la London Metropolitan Police, impreuna cu un avocat, fiind retinut de catre politisti, au mai precizat sursele citate.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat intr-o interventie telefonica la Digi24 ca, "in momentul in care ministerul va avea toata documentatia, inclusiv de la Curtea de Apel, vom demara procedurile legale pentru extradarea si aducerea in tara" a lui Puiu Popoviciu.Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv , in 2 august, la sapte ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa", pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita. El a fost dat in urmarire internationala , dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis solicitarea politistilor cu privire la eliberarea unui mandat european de arestare pe numele sau.Politia Capitalei a primit, in seara condamnarii omului de afaceri, mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea, iar la adresa acestuia din Bucuresti s-a prezentat o echipa de la Biroul Urmariri al Politiei, pentru a-l ridica si a-l duce la penitenciar. Intrucat nu a fost gasit la locuinta din centrul Capitalei, omul de afaceri a fost dat initial in urmarire nationala. Avocatul sau, Louis Freeh, fost sef al FBI , s-a declarat "profund dezamagit" de decizia ICCJ in cazul clientului sau, apreciind ca sentinta nu este sustinuta nici de fapte si nici de legislatie."Sunt profund dezamagit de recenta decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Romania in ceea ce priveste condamnarea omului de afaceri Gabriel Popoviciu la sapte ani de detentie. Sentinta si condamnarea nu sunt sustinute nici de fapte, nici de lege", afirma Freeh intr-un comunicat.El aminteste ca in iulie 2016 a facut o analiza a sentintei Curtii de Apel Bucuresti in cazul lui Popoviciu, analiza facuta cu sprijinul unei echipe de fosti judecatori federali si fosti agenti speciali FBI cu experienta, unul dintre ei vorbind fluent limba romana."Echipa noastra a analizat dovezile prezentate impotriva domnului Popoviciu la proces, inclusiv interceptarile conversatiilor sale. Aceasta analiza a constatat numeroase deficiente de ordin legal si factual in cazul domnului Popoviciu", sustine avocatul.El argumenteaza ca inclusiv principalul martor al acuzarii a recunoscut in instanta ca nu a primit mita din partea lui Popoviciu, presupusa mita incluzand doua sticle de bautura si materiale promotionale, cum ar fi un stilou, agenda si calendare."Fostul ministru al Educatiei, ca si alti martori, au declarat ca terenul de la Baneasa nu a fost niciodata proprietate publica, motiv pentru care nu se sustine acuzatia de abuz in serviciu", mai sustine avocatul, precizand ca "multe alte deficiente de ordin factual si legal, incompatibile principiile fundamentale ale statului de drept", au fost mentionate in raportul sau.Louis Freeh isi exprima speranta ca instanta si autoritatile vor reanaliza acest caz si vor decide ca "justitia si statul de drept impun un alt rezultat".