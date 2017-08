VIDEO Scandal cu cutite pe o plaja din Mamaia: opt indivizi incatusati de politisti

Potrivit publicatiilor citate, politistii din Mamaia au fost sesizati, la data de 13.08.2017, ora 15.30, printr-un apel 112, ca pe o portiune de plaja din statiunea Mamaia mai multe persoane de sex masculin se manifesta violent.De fapt, opt indivizi din Ialomita, aflati sub influenta bauturilor alcoolice, au inceput sa faca galagie in zona Cafe del Mar. Aruncau cu nisip pe prosoapele oamenilor din jur, sareau pe baldachine si sezlonguri, pe unele rupandu-le, a relatat Replica Online.Conform cotidianului citat, adminstratorul de plaja a intervenit, dar indivizii au inceput sa-l injure si sa-l ameninte. Apoi, un politist aflat in timpul liber a incercat sa-i linisteasca, dar acestia s-au enervat si mai tare. Mai mult decat atat, unul dintre ei a scos un briceag si l-a zgariat pe politist la nivelul bratului.Martorii au sunat la 112. In sprijinul politistilor au sosit echipe de interventie ale Gurparii de Jandarmi Mobile Tomis Constanta, care au identificat si imobilizat pe cei 8 indivizi. Cand au fost imobilizati si pusi pe nisip, persoanele din jur au inceput sa aplaude."Initial, la fata locului a intervenit pentru aplanarea conflictului un politist din cadrul IPJ Constanta, aflat in timpul liber, care si-a declinat identitatea si ulterior a fost agresat. Se pare ca indivizii se luasera la harta si amenintau cu niste cutite, in mijlocul oamenilor. Toate persoanele au fost conduse la sediul Politiei Mamaia pentru audireri. Cercetarile continua sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta", potrivit anchetatorilor.Ziarul Adevarul aminteste ca jandarmii constanteni au intervenit si la sfarsitul lunii iulie intr-un club din Mamaia pentru a aplana un conflict in care erau implicate 10 persoane, trei dintre acestea avand cutite. Oamenii legii au retinut atunci cinci barbati.