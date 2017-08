VIDEO Seful Politiei Romane a dispus un control, dupa aparitia unor imagini in care doi politisti au oprit in trafic si au bruscat un medic de la Maternitatea Giulesti din Capitala

"In urma aparitiei in spatiul public a imaginilor in care doi politisti au legitimat, noaptea trecuta, un barbat, in municipiul Bucuresti si in urma discutiilor cu ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Dan, seful Politiei Romane, chestor principal de politie Bogdan Despescu, a dispus un control cu privire la modul de interventie al politistilor, precum si cu privire la raportarea evenimentelor, la nivelul Politiei Capitalei", anunta reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane, potrivit News.ro.Acestia spun ca politia nu a primit nicio sesizare cu privire la acest eveniment pana la aparitia imaginilor in spatiul public.Seful Sectiei obstetrica - ginecologie I de la Maternitatea Giulesti din Capitala, Ciprian Cristescu, a fost implicat intr-un incident violent cu doi politisti care l-au oprit in trafic in cadrul unui control, scrie News.ro. Conform unor imagini postate pe Facebook, dupa o scurta discutie, medicul a ajuns sa fie tarat pe trotuar de cei doi politisti, in timp ce femeia care il insotea afirma ca ea a fost la volan, ca a avut alcoolemie 0 si ca sunt oameni respectabili.Conform celui care a postat filmarea, incidentul a avut loc la ora 02.25, iar conflictul ar fi aparut dupa ce medicul i-a cerut unuia dintre politisti sa se legitimeze.Femeia tipa, in timp ce medicul, dupa un prim episod in care politistii il trag de maini si incearca sa il duca la masina, ridica bratele si spune "Am gresit", dupa care ii aminteste politistului ca nu are voie sa il atinga.Barbatul incearca sa se prinda de un panou publicitar pentru a nu fi dus la masina Politiei, insa dei doi politisti reusesc sa il ia, iar cand barbatul incearca sa se opuna si cade pe asfalt, este tarat de o mana de unul dintre politisti.In tot acest timp, femeia care il insoteste incearca sa le explice situatia si ii roaga sa se opreasca, in timp ce medicul Cristescu sta intins pe jos langa masina.Medicul se ridica si are loc un nou dialog cu politistii, care incearca sa discute si cu cel care filmeaza toata scena. Politistii incearca sa spuna ca medicul i-ar fi luat telefonul unuia dintre ei, in timp ce femeia sustine ca este o inscenare, ca sunt oameni respectabili si ca medicul a baut, dar ca ea era la volan. Femeia sustine si ca telefonul sotul ei a fost luat de politisti.