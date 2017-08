Presedintele Comisiei de Politica externa din Congresul SUA, Edward Randall Royce, se afla in vizita la Bucuresti

Presedintele Comisiei de politica externa din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii, Edward Randall Royce, s-a intalnit luni cu secretarul de stat Mircea Dusa, urmand sa se intalneasca mai tarziu si cu ministrul de Externe, Teodor Melescanu.





Presedintele Comisiei de politica externa din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii, Edward Randall Royce, si secretarul de stat Mircea Dusa au discutat, alaturi de seful Departamentului pentru armamente, secretarul de stat Florin Vladica, si seful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca, despre dezvoltarea cooperarii militare in cadrul Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA, dar si situatia geo-strategica din regiunea Marii Negre.









"In contextul provocarilor majore de securitate cu care se confrunta estul continentului european, oficialii au convenit necesitatea mentinerii unei atentii crescute a NATO si SUA asupra evolutiilor din aceasta regiune. Mircea Dusa a apreciat prezenta robusta a fortelor armate ale SUA pe teritoriul national si pe intregul flanc estic al Aliantei, inclusiv prin participarea la exercitii multinationale, cele mai mari dintre ele, Saber Guardian 2017 si Noble Jump 17, fiind gazduite recent si de Romania. In egala masura, a fost apreciat angajamentul SUA pentru securitatea Europei asumat inclusiv financiar prin aprobarea de catre Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a unei suplimentari substantiale de buget pentru Initiativa de Reasigurare Europeana ¬ ERI. Mircea Dusa a subliniat ca inaugurarea proiectelor de infrastructura de la Mihail Kogalniceanu in valoare de 4,6 milioane de dolari reprezinta o dovada in acest sens, care va fi urmata, in 2018, de investitiile de la Baza Aeriana Campia Turzii, in valoare de 3,4 milioane de dolari, si cele de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, in valoare de 2,2 milioane de dolari", arata un comunicat al Ministerului Apararii Nationale.









In timpul intalnirii s-a discutat si despre contributia partii americane cu personal la structurile aliate de comanda si control de pe teritoriul national (NFIU si MND-SE).





In privinta cooperararii pe dimensiunea antiracheta, obiectivul principal ramane integrarea deplina a sistemului Aegis Ashore de la Deveselu in arhitectura de comanda-control a NATO.





In domeniul cooperarii romano¬americane pe linie de inzestrare, oficialii romani au apreciat sprijinul oferit de autoritatile americane pentru realizarea programelor de inzestrare si modernizare initiate de Romania dupa asigurarea unui buget de doua procente din PIB pentru Ministerul Apararii Nationale.





Ca masuri concrete demarate pana acum in relatia cu SUA, au fost mentionate procedurile pentru achizitia sistemelor Patriot (asupra careia Congresul SUA a fost deja notificat) si programul de inzestrare cu elicoptere de atac (scrisoarea de cerere pentru pret si disponibilitate fiind deja semnata de ministrul apararii nationale, la inceputul acestei luni, in prezenta primului-ministru al Romaniei si a reprezentantilor Bell Helicopters).