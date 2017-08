Cine sunt Beny Steinmetz si Tal Siberstein, retinuti in Israel luni dimineata, si in ce legaturi au cu Romania

Steinmetz si Silberstein, implicati in dosare de coruptie si in Romania, au fost arestati luni dimineata in Israel. Ambii sunt trimisi in judecata in dosarul retrocedarii unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, in care este implicat si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar relatiile lor cu Romania nu se termina aici.





Propriu-zis, in dosarul retrocedarilor, omul de afaceri strain Tal Silberstein este acuzat de:

- constituirea unui grup infractional organizat,

- trafic de influenta, in forma continuata,

- complicitate la spalarea banilor, in forma continuata,





Omul de afaceri Benyamin Steinmetz este acuzat de:

- constituirea unui grup infractional organizat,

- complicitate la trafic de influenta, in forma continuata,

- complicitate la spalarea banilor, in forma continuata.





Tal Silberstein a prestat servicii de consultanta politica pentru Calin Popescu Tariceanu, care a candidat la alegerile parlamentare din anul 2008 pentru Camera Deputatilor intr-un colegiu electoral din judetul Ilfov.





Potrivit procurorilor, Tal Silberstein si asociatii sai au facut "demersuri asidue pentru a obtine, prin coruptie, bunuri revendicate de Al Romaniei Paul Philippe, iar in aceasta activitate (...) s-a prevalat de legatura cu primul-ministru, afirmata prin prisma faptului ca atat Silberstein, cat si Marcovici lucreaza ca si consilieri ai acestuia", explica DNA.





Tal Silberstein nu a lucrat doar cu Tariceanu ci si cu Traian Basescu, Vasile Blaga si Adrian Nastase.





Benyamin Steinmetz ar fi organizat petreceri private in Israel sau la Monaco, cu invitati parlamentari sau membri ai Guvernului, pentru a-si dovedi influenta fata de Paul al Romaniei, cat si fata de functionarii publici cu atributii in retrocedarea bunurilor revendicate de acesta si urmarite de grup, potrivit rechizitoriului prin care au trimis in judecata mai multe persoane, printre care Remus Truica, Paul Philippe al Romaniei, Benyamin Steinmetz, Tal Silberstein, Moshe Agavi si Dan Andronic.





Steinmetz este cunoscut in Romania si pentru implicarea in scandalul Rosia Montana. Una dintre companiile sale, BSG Resources (BSGR), este cel mai important actionar din proiectul aurifer.





Beny Steinmetz ar fi fost si implicat in scandalul de spionaj al sefei DNA , Laura Codruta Kovesi, Black Cube, dupa cum sccria, in urma cu un an, Romania Libera.