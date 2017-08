Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Dolj a fost gasit impuscat in cap, cu arma din dotare, luni dimineata, in toaleta casei parintesti, din comuna gorjeana Stejari.Marius Cristian Boncioaca avea 27 de ani si lucra ca politist la Postul de Politie din Farcas. Descoperirea a fost facuta de tatal lui care a sunat la 112, scrie gds.ro.El absolvise Scoala de agenti de politie Campina in 2012 si ar fi urmat sa fie transferat in curand din Dolj in Gorj.