Exercitii militare la Constanta, pe 15 august, de Ziua Marinei

La inceputul spectacolului, pe catargul de pe faleza va fi ridicat cel mai mare drapel de la malul Marii Negre, iar la bordul navelor, militarii vor arbora pavilionul, geacul si Marele Pavoaz.Momentul va fi urmat de salutul solemn al celor 21 de salve de tun, ce se vor auzi din Portul Tomis. In continuare, seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiralul Alexandru Mirsu, va prelua cuvantul de deschidere, ce va fi precedat de citirea Ordinului Comun al Ministrului Apararii Nationale, Ministrului Transporturilor si al Ministerului Afacerilor Interne privind sarbatorirea Zilei Marinei Romane 2017.La ora 10:20 va fi oficiat un serviciu religios, concomitent cu depunerea de ancore de flori pe mare. Ceremonia va fi urmata de un spectacol de efecte pirotehnice pe timp de zi.Salutul de deschidere a exercitiului va fi dat, la ora 10:50, de elicopterul Puma Naval si de cei cinci parasutisti militari lansati de la inaltime, care vor purta drapelele Romaniei, NATO si UE.Momentul de inceput al spectacolului militar va cuprinde evolutia remorcherelor multifunctionale Voinicul, Vanjosul si Vartosul pe acorduri de vals, incepand cu ora 10,55. Demonstratia va fi urmata de salturile efectuate de scafandri de la Forte Speciale din doua elicoptere Puma Naval si doua ambarcatiuni rapide.Cinci minute mai tarziu, sase avioane de vanatoare vor trece pe deasupra dispozitivului de nave si vor executa "atac cu bombe", arata sursa citata. Printre acestea, pentru prima data, se vor numara si doua avioane Typhoon. Aceasta secventa va fi completata de respingerea atacului cu instalatiile artileristice anti-aeriene de la bordul navelor din larg. In acelasi timp, un elicopter Puma Naval va lansa spre tribuna oficiala capcane termice "Flare".La ora 11,20, se va derula exercitiul de cautare si atac submarin inamic cu un avion de cercetare P8 Posseidon si un elicopter Puma Naval. Cel din urma va identifica un submarin si va lansa o geamandura reactiva hidroacustica. Momentul include si lansarea unei torpile impotriva submarinului de la bordul unei corvete, iar explozia va fi marcata de o salba de bombe reactive.Spectacolul din fata falezei va continua cu exercitiul de respingere a desantului maritim. Acesta va include zece barci de asalt ale infanteriei marine, ce se vor deplasa dinspre larg spre faleza si vor executa atacul, aeronave F16 si elicoptere Puma Naval, ce vor simula atacul gruparii navelor fluviale, dar si un monitor si o vedeta blindata, ce vor respinge atacul aviatiei inamice si al asaltului cu instalatiile artileristice de la bord.De asemenea, Navele Garzii de coasta vor desfasura un exercitiu de combatere a imigratiei ilegale pe mare. Vor fi observati oameni in apa si o ambarcatiune suspecta in timpul unei misiuni de supraveghere, dupa care va fi anuntata Autoritatea Romana de Salvare a Vietilor Omenesti pe Mare (ARSVOM), care va trimite pentru interventie o salupa, iar navele Ministerului Afacerilor Interne vor escorta ambarcatiunea suspecta in port.In cadrul aceluiasi exercitiu demonstrativ, fregata "Regele Ferdinand" se va deplasa de la sud spre nord, iar elicopterul Puma Naval se va apropia si va apunta la pupa fregatei, dupa care, binomul fregata-elicopter va defila prin fata tribunei.La ora 12:00, va avea loc salutul cu trei elicoptere Puma Naval, simultan cu defilarea navelor si salutul final. Dupa acest moment, publicul se va bucura de trecerea aviatiei civile, simultan cu defilarea velierelor.La ora 12:45, Muzica Militara a Fortelor Navale incheie activitatile.De la ora 13:00, punctul de atractie va fi mutat in Portul Tomis, unde se vor organiza jocuri marinaresti.La ora 20:00, Muzica Militara a Fortelor Navale va sustine un concert extraordinar pe faleza Cazinoului, iar navele din dispozitiv vor aprinde pavoazul electric.Seara se va incheia cu retragerea cu torte a marinarilor militari, de la ora 22:00, pe itinerariul: Vraja Marii - Comandamentul Flotei - Piata Ovidiu - Prefectura Constanta.Primaria Constanta recomanda constantenilor si turistilor care participa la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Marinei Romane sa utilizeze cu precadere mijloacele de transport in comun, iar in cazul utilizarii autovehiculului sa respecte indicatiile fortelor de ordine.Primaria din Constanta a anuntat ca va fi inchis sau restrictionat accesul autovehiculelor in zona peninsulara in intervalul 14 august, ora 07:00 - 15 august, ora 24:00, astfel: Strada Traian - Poarta 3, Strada Traian - Poarta 1, Strada Termele Romane de la intersectia cu Strada Traian, Bulevardul Tomis de la intersectia cu Strada Traian, Strada Ecaterina Varga de la intersectia cu Strada Negru Voda, Strada Mircea cel Batran de la intersectia cu Strada Negru Voda.