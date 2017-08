Carmen Dan, despre cozile de la pasapoarte: Nu se poate dubla numarul de personal sau de ghisee. Vom prelungi valabilitatea actelor de la 5 la 10 ani

Ministrul Carmen Dan a spus duminica seara la Antena exista o initiativa legislativa de a prelungi valabilitatea pasapoartelor de la 5 la 10 ani, dar in legatura cu cozile de la ghisee, nu poate configura un sistem doar pentru valorile extreme, intrucat nu exista personal si nici ghisee.





"Am intiat o initiativa de modificare a legii", a spus Carmen Dan anuntand ca se lucreaza la extinderea valabilitatii pasaportului de la 5 la 10 ani.





Potrivit acesteia, de doua -trei luni de zile, numarul cererilor procesate pe zi este de 11.000-12.000.





"Nu se poate dubla numarul de personal sau de ghisee. Nu putem configura un sistem doar pentru valorile extreme.(...) S-a prelungit programul de lucru. In acest domeniu nu ne-am permis sa dam concedii, se lucreaza in zilele libere, in 16 judete si in Bucuresti".





"In Bucuresti, catre sfarsitul lunii august vom operationaliza acel punt de lucru in Plaza mall", a mai spus Dan.