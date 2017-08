UPDATE Aproximativ 150 de persoane au protestat in Piata Victoriei fata de Legea vaccinarii: Proiectul este abuziv. Cei care lipsesc de la protest sunt de acord sa fie tratati asemenea animalelor in ferma 

Aproximativ 150 de persoane au manifestat, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei, impotriva proiectului Legii vaccinarii, care prevede obligativitatea imunizarii copiilor, relateaza News.ro.





Manifestantii se afla pe trotuarul din fata Muzeului Antipa, iar circulatia rutiera in Piata Victoriei nu este afectata.





Multi dintre participanti au venit la protest impreuna cu copiii lor.





Manifestantii au pancarte cu mesaje precum: "Pe copii ii protejeaza parintii, nu politicienii corupti", "Proiectul de legea privind vaccinarea obligatorie este ilegal, neconstitutional si abuziv", "Dreptul la alegere nu este negociabil", "Familia naste si isi creste copiii, nu statul".





"Toti cei care veti lipsi de la acest protest (motive putem gasi oricare dintre noi) recunoasteti in mod implicit ca sunteti de acord sa fiti tratati, dvs si copiii dvs, asemenea animalelor dintr-o ferma si sa vi se injecteze cu forta/sub constrangere o multime de vaccinuri "sigure". Sa nu spuneti ca nu ati stiut ce va asteapta, vedeti ca numarul de vaccinuri "obligatorii" va creste periodic si veti fi obligati sa le acceptati si pe acelea nou introduse!", arata pagina de Facebook a evenimentului.









Proiectul Legii vaccinarii prevede ca, in cazul vaccinurilor obligatorii, consimtamantul pentru imunizare se prezuma ca fiind dat, iar sanctiunile pentru parintii care refuza vaccinarea copiilor merg de la avertisment si pana la amenzi de 10.000 de lei. La inscrierea in unitatile de invatamant va fi solicitata o adeverinta care sa ateste efectuarea vaccinurilor, iar in cazul in care schema nu este completa, este obligatoriu ca in maximum un an copiii sa fie imunizati. Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea in colectivitate a copiilor sunt cele impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B. Legea va intra in vigoare la 1 ianuarie 2019.

Protestul s-a încheiat cu rugăciuni cântate de participanţi.