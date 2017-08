O nava cu 69 de migranti clandestini a fost interceptata de Garda de Coasta in largul Portului Mangalia

Potrivit purtatorului de cuvant al Garzii de Coasta, Ionela Pasat, nava de patrulare MAI 3057, din cadrul Grupului de Nave Mangalia a fost alertata duminica dimineata in jurul orei 7:00, prin Sistemul Integrat de Supraveghere la Marea Neagra - SCOMAR, pentru a intercepta o ambarcatiune suspecta ce naviga pe Marea Neagra, la aproximativ 10 mile marine est de localitatea Mangalia, indreptandu-se catre tarm."Nava suspecta, sub pavilion Turcia, si-a continuat drumul si s-a stabilit ca la bordul acesteia se afla un numar mare de migranti, drept urmare, o nava a Garzii de Coasta a intervenit interceptand si ulterior escortand ambarcatiunea in port, la sediul Grupului de Nave Mangalia", a declarat purtatorul de cuvant al Garzii de Coasta.Din primele verificari ale autoritatilor romane a reiesit faptul ca nava Emek 1, sub pavilion Turcia, era condusa de doi facilitatori pentru migranti clnadestini, un cetatean bulgar si un cipriot, iar la bordul ei se afla 69 de irakieni (30 barbati, 10 femei si 29 de minori), cercetarile fiind continuate in acest caz.