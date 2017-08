Canicula persista duminica in Bucuresti si in judetele din sud si est. In vestul tarii vremea se raceste si vor fi ploi si vijelii

Temperaturi in jurul valorii de 35 de grade vor fi in continuare in sudul si estul tarii. In Muntenia, sudul Moldovei si Dobrogea se pot inregistra pe alocuri tempeeraturi de peste 35 de grade, scrie News.ro.Instabilitatea atmosferica se va accentua in jumatatea de vest a tarii, unde vor fi ploi torentiale si vijelii, care se vor extinde spre est. Temperaturile nu vor mai depasi 30 de grade in vestul tarii si in Transilvania, media fiind in jurul valorii de 25 de grade.ANM a emis de sambata cod portocaliu pentru noua judete: Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Hunedoara si zona de munte a judetelor Cluj, Alba si Gorj. In aceste zone, in intervale scurte de timp s-au inregistrat deja din noaptea de sambata spre duminica cantitati de apa de peste 50-60 l/mp si izolat 80-90 l/mp. De asemenea, in Maramures, nordul Crisanei, vestul Transilvaniei si in estul Olteniei, cantitatile de apa au depasit 25-30 l/mp. In judetul Caras Severin s-au inregistrat si pe arii restranse si peste 100 l/mp.In dupa-amiaza zilei de duminica si in noaptea de duminica spre luni, se vor inregistra ploi si vijelii si in celelalte regiuni, dar pe arii mai restranse. In cea mai mare parte a Munteniei si local in Dobrogea si Moldova, disconfortul termic va fi ridicat si se vor mai inregistra temperaturi maxime in jurul valorii de 35 de grade.